تجمل گرایی در ازدواج تغییر نامطلوبی دربافت فرهنگی جامعه ابجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام رحیمی افزود: یکی از عوامل مهم به تعویق افتادن زمان ازدواج تجمل گرایی است که صاحب نظران معتقدند با ادامه وضع فعلى، بسیارى از جوانان و عده اى نیز تا پایان عمر از نعمت داشتن همسر و خانواده بى بهره مانده که این امر آسیب هاى متعدد روحى، جسمى، اعتقادى و اجتماعى به دنبال دارد که در برخی موارد غیرقابل جبران است.

وی بیان داشت: اگر ازدواج در زمان مناسب اتفاق نیفتد، می تواند مشکلات بسیاری برای جامعه به دنبال داشته باشد.

رحیمی با بیان اینکه ازدواج علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسی و عاطفی فرد، روابط اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی او را تنظیم می‌کند، عنوان کرد: زوجیت بنیادی است که خلقت الهی مبتنی بر آن بوده و قانونی است عمومی که در خلقت انسان اصالت دارد و بر همین اساس، دین مبین اسلام بر ازدواج به عنوان یک اصل تأکید کرده است.

این کارشناس مشاوره اظهار داشت: ازدواج در سنین جوانی می تواند به پیشرفت در تحصیل و کار بسیار کمک کرده و فرد را از لحظ روحی و روانی به آرامش برساند.

رحیمی افزود: برخی افراد تحصیل را مقدمه شغل و آن را نیز مقدمه درآمد می دانند که بهترین مقطع زندگی یعنی جوانی را تنها به این کار اختصاص داده و پس از خزان جوانی، تصمیم به ازدواج می گیرند.

آزمایشگاه های تشخیصی طبی کهگیلویه و بویراحمد ارزیابی شدند

کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: آزمایشگاه های تشخیصی طبی، سالانه دو بار مورد بازدید، بررسی وارزیابی قرار می گیرند، که امسال نیز در نیمه نخست سال این ارزیابی انجام شد.

البرزجهانگیری افزود: در این ارزیابی مواردی از قبیل فضای فیزیکی، ارزیابی کارکنان بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، ارزیابی کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاه ها، بررسی مستندسازی های انجام شده و عملکرد آزمایشگاه ها در شش ماهه نخست سال مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.

وی بیان داشت: در شهر یاسوج تعداد 10 مرکز آزمایشگاه تشخیص طبی وجود دارد که شش مرکز آن خصوصی، دو مرکز دولتی در بیمارستان های شهید بهشتی و امام سجاد(ع)، یک مرکز نیمه دولتی درمانگاه سازمان تأمین اجتماعی مرکز استان بوده و مرکز درمانگاه امام جعفر صادق(ع) نیز وابسته به سپاه فتح استان است.

بهترین زمان پیشگیری از بروز بیماری آسم وآلرژی پیش از تولد است

پزشک شبکه بهداشت و درمان بهمئی گفت: پزشکان، بهترین زمان پیشگیری از بروز بیماری آسم وآلرژی را دوران پیش از تولد می دانند که لازم است مادران به آن توجه کافی داشته باشند.

مرضیه شهبازی افزود: بهتر است مادران در زمان بارداری همواره از عوامل آلرژیک و تحریک کننده مانند آلودگی های محیطی، گرد و غبار، مصرف برخی داروها، مصرف غذاهای آلرژی زا و نیز قرار گرفتن در معرض گرده افشانی گل ها پرهیز کنند.

وی بیان داشت: آسم کودکان، اغلب در پنج سال ابتدایی زندگی مشخص شده و نیمی از مبتلایان به بیماری آسم را کودکان تشکیل می دهند.

شهبازی عوامل محیطی و ژنتیکی را به عنوان دو عامل موثر درابتلا به بیماری آسم عنوان کرد و اظهار داشت: نوعی تعامل بین زمینه های ژنتیکی و عوامل محیطی، باعث بروز آسم شده و ژن این بیماری نیز در کروموزم های مختلف بدن ردیابی شده است.