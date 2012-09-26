به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی شهرستان سمنان در محل فرمانداری این شهرستان گفت: ترویج فرهنگ ازدواج در بین جوانان و تلاش در جهت استحکام بخشی به بنیان خانواده، تامین اشتغال و تقویت ارزش های دینی و معنوی از جمله راه های پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان افزود: آموزش باید در راستای تربیت اسلامی، تزکیه و تهذیب نفس، از همان آغاز ارتباط با کودکان و نوجوانان انجام پذیرد.

تقوی نیا با تاکید بر این که خانواده، پایه و اساس تربیت صحیح فرزندان است، اظهار داشت: خانواده اولین مدرسه و والدین اولین معلمان فرزندان هستند که نقش مهمی در تربیت درست و صحیح آنان بسوی رشد و تعالی کمال دارند.

وی تصریح نمود: آسیب شناسی اجتماعی و ریشه یابی ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، فقر، طلاق و ... و مطالعه علل و عوامل بوجود آمدن آسیب و بکار گیری شیوه های پیش گیری و درمان آنها در سلامت اجتماعی موثر است.

گفتنی است این جلسه در فرمانداری سمنان با حضور مدیران دستگاه های اداری به منظور بررسی آسیب های موجود در جامعه و راه های پیشگیری و مقابله با آن برگزار شد.