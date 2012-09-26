جلیلی هشدار لازم را داده است/ امروز دیگر نوبت 5+1 است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و ابتکار عمل پیشنهاد های خود را برای ادامه گفتگوها در مسکو ارائه کرد که این پیشنهاد ها نیز برای اطلاع افکار عمومی جهان منتشر شد.

باقری افزود: پس از گفتگوهای مسکو، دکتر جلیلی در نامه ای به خانم اشتون با اشاره به تاکید ملت ایران بردفاع از حقوق هسته ای خود هشدار داد که دچار اشتباه محاسباتی نشوند، از این رو با توجه به منطق روشن این پیشنهادها، اکنون نوبت 1+5 است که به این پیشنهادها پاسخ دهد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به گفتگوی هفته پیش دکتر جلیلی و خانم کاترین اشتون در استانبول اظهار داشت: در این دیدار با تاکید بر مفاد پیشنهادهای مسکو و تاکید ملت ایران بر حقوق هسته ای خود، از خانم اشتون پاسخ پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران مطالبه شد.

در پایان باقری با اشاره به جمع بندی نشست دو جانبه استانبول گفت: خانم اشتون ضمن مفید و سازنده خواندن این گفتگوها اظهار داشت: پس از مشورت با 1+5 مجددا گفتگو خواهم کرد.