خارطوم و جوبا در آستانه توافق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، وزارت خارجه اتیوپی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سودان و سودان جنوبی در آستانه توافق هستند.

در این بیانیه آمده است: نتیجه گفتگوهای عمر البشیر رئیس جمهوری سودان با سالوا کر همتای سودان جنوبی اش امروز چهارشنبه اعلام خواهد شد.

این در حالی است که منابع دیپلماتیک این توافق را جزیی و نه فراگیر خواندند.

شایان ذکر است که از زمان استقلال سودان جنوبی از سودان شمالی مشکلات بی شماری میان طرفین وجود دارد که هنوز حل نشده است. مناطق مورد منازعه از مهمترین مشکلاتی است که همواره توافقات میان طرفین را شکننده کرده است. عمر البشیر و سالوا کر روسای جمهوری دو کشور از یکشنبه گذشته در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی مذاکراتی را شروع کرده اند.