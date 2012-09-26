برگزاری جشن عاطفه ها در 410 پایگاه کمیته امداد گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امداد گیلان در حاشیه این مراسم گفت: از این تعداد پایگاه 320 پایگاه ثابت و 90 پایگاه سیار است.

حسین علیمحمدی با اشاره به اینکه جشن مزبورامروز با به صدا درآمدن زنگ عاطفه ها در تمامی مدارس استان آغاز شد، افزود: دومین روز این جشن در مساجد استان و سومین روز در میعادگاه های نماز جمعه برگزار خواهد شد.

وی همچنین ترویج نوع دوستی و مهرورزی را مهمترین هدف برگزاری جشن عاطفه ها دانست و اظهارداشت: دانش آموزان علاوه بر پوشاک، کیف و کفش مدرسه در طول سال تحصیلی نیازهای آموزشی متعددی دارند که در پرورش آنها موثر بوده و نیازمند برنامه ریزی است.

مدیرکل امداد گیلان با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها، جشن دینی و ملی با هدف حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و نیازمند است، گفت: برگزاری جشن عاطفه ‌ها باعث ترویج فرهنگ انفاق، صدقه، احسان، کمک به همنوع و نهادینه کردن این مهم در نوجوانان و نونهالان و همچنین رفع مشکلات دانش ‌آموزان نیازمند و بی بضاعت از محل کمکهای مردمی است.

وی در ادامه با اشاره به نقش خدمت رسانی این نهاد در جامعه یادآورشد: کمیته امداد با تلاش برای ایجاد اشتغال خانواده های زیر پوشش و حمایت از افراد کارافتاده در تلاش است تا مشکلات قشر نیازمند را رفع کند.