  1. دانشگاه و فناوری
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۴

نتیجه مطالعه روی 6هزار نفر/

باهوش ها شادترند

باهوش ها شادترند

افرادی که سطح هوش پایینی دارند احتمالا شادی کمتری نسبت به افراد باهوش تجربه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش پژوهان دانشگاه کالج لندن بر روی شش هزار و 870 نفر مطالعاتی انجام و نشان دادند هوش پایین اغلب با درآمد پایین و سلامت روانی ضعیف مرتبط است که ناخشنودی را در پی دارند.

محققان از افراد سئوالات متعددی پرسیدند. یکی از سئوالات این بود: در مجموع این روزها چطور بودید؟ خیلی خوشحال، خوشحال یا خوشحال نبودید؟
 
بالاترین نسبتی که گفتند "خیلی خوشحال" 43 درصد و افرادی بودند که ضریب هوشی 120 تا 129 داشتند.
 
بیشترین نسبت که گفته بودند "خیلی خوشحال نیستند" 12 درصد و دارای ضریب هوشی بین 70 و 79 بودند.
 
این تحقیقات نشان داد هوش پایین با درآمد کم، سلامت ناکافی و نیاز به کمک برای زندگی روزانه مانند خرید و کارهای خانه مرتبط است که همه اینها با ناخشنودی ارتباط دارند.
 
محققان خواستار کمک و حمایت بیشتر از افراد دارای هوش پایین شده اند.
 
یافته های آنها در نشریه Psychological Medicine منتشر شده است.
کد مطلب 1705738

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