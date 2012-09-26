باهوش ها شادترند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش پژوهان دانشگاه کالج لندن بر روی شش هزار و 870 نفر مطالعاتی انجام و نشان دادند هوش پایین اغلب با درآمد پایین و سلامت روانی ضعیف مرتبط است که ناخشنودی را در پی دارند.

محققان از افراد سئوالات متعددی پرسیدند. یکی از سئوالات این بود: در مجموع این روزها چطور بودید؟ خیلی خوشحال، خوشحال یا خوشحال نبودید؟

بالاترین نسبتی که گفتند "خیلی خوشحال" 43 درصد و افرادی بودند که ضریب هوشی 120 تا 129 داشتند.

بیشترین نسبت که گفته بودند "خیلی خوشحال نیستند" 12 درصد و دارای ضریب هوشی بین 70 و 79 بودند.

این تحقیقات نشان داد هوش پایین با درآمد کم، سلامت ناکافی و نیاز به کمک برای زندگی روزانه مانند خرید و کارهای خانه مرتبط است که همه اینها با ناخشنودی ارتباط دارند.

محققان خواستار کمک و حمایت بیشتر از افراد دارای هوش پایین شده اند.

یافته های آنها در نشریه Psychological Medicine منتشر شده است.