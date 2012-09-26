به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شافعی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که از پروژه فازهای 14 و 17و 18 پارس جنوبی بازدید می‌کرد، با بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر فازهای متعدد پارس جنوبی به نماد عظمت و ابهت صنعتی کشور مبدل شده و توفیق در اتمام این پروژه ها، سطح صنعت کشور را به مراتب بالا خواهد برد و ایران اسلامی، حرف اول را در حوزه نفت و گاز منطقه نفت خیز خاورمیانه خواهد زد.



وی تصریح کرد: هدف از بازدیدها این است که روند پیشرفت پروژه ها در حضور اعضای مدیران اجرایی بررسی شود. شافعی ادامه داد: از اهداف دیگر این بازدیدها، این است که مسائل و مشکلاتی که بر سر راه پروژه‌ها وجود دارد، تا حدامکان برطرف کنیم.



رئیس ایدرو با بیان ارزیابی خود از روند پیشرفت پروژه‌های فازهای 14 و 17 و 18 افزود: در هر دو فاز پارس جنوبی، عقب‌ماندگی‌هایی داشتیم و منحنی پیشرفت رضایت بخش نبود که با تغییرات مدیریتی انجام گرفته، انتظار می‌رود پروژه‌ها سرعت بیشتری گرفته و بتوانیم ظرف زمان معقولی عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم.