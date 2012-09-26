رسیدگی به طرح استخدام معلمان حق التدریس به جلسات بعدی مجلس موکول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان طرح اصلاح ماده 10 قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی را مورد بررسی قرار دادند.

در بررسی این طرح جبار کوچکی زاده نماینده مردم رشت در مجلس از نمایندگان خواست تا به پیشنهاد وی در خصوص استخدام معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی سال 89 و 90 رای دهند که این پیشنهاد وی مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت و رای نیاورد.

محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در مخالفت با پیشنهاد کوچکی زاده گفت: اگر بخواهیم این پیشنهاد آقای کوچکی نژاد را قبول کنیم معلمان سالهای 88 به قبل به لحاظ تجربه بیشتر در اولویت هستند.

مهرداد لاهوتی نیز در ادامه بررسی این طرح به عنوان یکی از موافقان با پیشنهاد کوچکی زاده اظهار داشت: از اواخر مجلس هشتم این طرح مورد بررسی قرار گرفته و متاسفانه به گونه ای برخورد شده است که انگار نمی خواهند این موضوع مطرح شود.

وی افزود: معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی همگی با گزینش انتخاب شده و آموزش ضمن خدمت دیده اند و در شرایط سخت در تمام فصول سال بکار خود ادامه داده اند.

وی از نمایندگان خواست تا با این پیشنهاد رای موافق دهند.

در ادامه بررسی این طرح نماینده دولت و همچنین کمیسیون با پیشنهاد کوچکی زاده مخالفت کردند و نماینده دولت جذب 35 هزار معلم توسط آموزش و پرورش را که یکی از نمایندگان مطرح کرده بود تکذیب کرد.

با رای نیاوردن پیشنهاد کوچکی زاده و به علت کمبود وقت ، باهنر نایب رئیس اول مجلس ادامه بررسی این طرح را به جلسات بعدی مجلس موکول کرد.