سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر در خصوص مقاومت واحدهای نوساز در مقابل زلزله، اظهار داشت: براساس مبنای طرح زلزله در ایران، یک واحد نوساز باید 6 ریشتر را تحمل کند که البته این میانگین است و زلزله می تواند در نقاط مختلف، متفاوت باشد.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه عمر ساختمان‌های مسکونی در کشور ما 50 تا 60 سال هدف گذاری می شود، گفت: ملاک ما این است که به طور متوسط دو نسل بتوان بتوانند از این خانه ها استفاده کنند.

وی در خصوص اینکه متوسط عمر ساختمان در ایران کمتر از کشورهای پیشرفته در دنیا است، بیان کرد: کشورهای اروپایی شرایط لرزه خیزی ندارند، زیرا هر زلزله ای که اتفاق می افتد عمر ساختمان را 20 تا 30 درصد کاهش می دهد ریز ترک و شکاف هایی در آن ایجاد می کند.

فاطمی عقدا افزود: کافی است که یک ساختمان در یک دوره، 3 زلزله کم قدرت را تحمل کند تا عمر آن کاهش یابد اما در اروپا مشکل زلزله نیست و حتی در شهر مسکو در روسیه ساختمانی هایی با عمر 700 سال وجود دارد.