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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

مهرابیان:

راه آهن رشت - قزوین قطعه مهمی از کریدور شمال - جنوب است

راه آهن رشت - قزوین قطعه مهمی از کریدور شمال - جنوب است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد مهر ماندگار کشور با اشاره به اهمیت اجرای پروژه راه آهن قزوین - رشت گفت: این راه آهن به عنوان قطعه مهمی از کریدور شمال - جنوب در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مهرابیان ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه راه آهن گیلان اظهارداشت: اجرای پروژه راه آهن رشت - قزوین به دلیل تسهیل در حمل و نقل کالا و مسافر از محور شمال به جنوب توجهات بین المللی را به خود جلب کرده است.

رئیس ستاد مهر ماندگار کشور با اشاره به اینکه اجرای پروژه راه آهن رشت - قزوین پیشرفت قابل توجهی دارد، گفت: امید است در سال 1392 این طرح مهم به بهره برداری برسد.

وی در ادامه از اجرای  905 طرح مهرماندگار در کشور خبرداد و اظهارداشت: پروژه های راه و شهرسازی، وزارت نفت و نیرو ازاولویت بالایی برخوردار هستند.

مهرابیان ابراز امیدوار کرد: با اجرای این طرح ها تحولات عظیمی در کشور ایجاد شود.

کد مطلب 1705752

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