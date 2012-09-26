راه آهن رشت - قزوین قطعه مهمی از کریدور شمال - جنوب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مهرابیان ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه راه آهن گیلان اظهارداشت: اجرای پروژه راه آهن رشت - قزوین به دلیل تسهیل در حمل و نقل کالا و مسافر از محور شمال به جنوب توجهات بین المللی را به خود جلب کرده است.

رئیس ستاد مهر ماندگار کشور با اشاره به اینکه اجرای پروژه راه آهن رشت - قزوین پیشرفت قابل توجهی دارد، گفت: امید است در سال 1392 این طرح مهم به بهره برداری برسد.

وی در ادامه از اجرای 905 طرح مهرماندگار در کشور خبرداد و اظهارداشت: پروژه های راه و شهرسازی، وزارت نفت و نیرو ازاولویت بالایی برخوردار هستند.

مهرابیان ابراز امیدوار کرد: با اجرای این طرح ها تحولات عظیمی در کشور ایجاد شود.