عباس ملازینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رسانه های برتر امسال در سه گروه ارزیابی و معرفی می شوند و از رسانه های برتری که بیشترین پوشش اخبار نمایشی را داشته اند، تقدیر خواهد شد.

وی افزود: این ارزیابی در سه گروه رسانه های مجازی، رسانه های مکتوب محلی و رسانه های مکتوب کثیرالانتشار توسط ستاد جشنواره تئاتر انجام خواهد شد.

ملازینلی ضمن قدردانی از همکاری مستمر رسانه های استان یزد با هنرمندان به ویژه هنرمندان نمایش استان یزد، بیان داشت: به طور قطع حضور سریع و صریح رسانه هایی امین، مستقل و شجاع در هر جامعه، موجب رشد صحیح ارکان مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هنری جامعه و موجب عدم رشد فساد و تزویر اجتماعی خواهد بود.

ملازینلی گفت: جشنواره تئاتر از چندی پیش آغاز شده و با شور و شوق همیشگی خود، مرحله بازبینی نمایش های متقاضی شرکت در جشنواره را پشت سر می گذارد.

آیین اختتامیه بیست و دومین جشنواره تئاتر استان یزد عصر روز جمعه 14 مهرماه با حضور هنرمندان و جمعی از مدیران و مقامات کشوری و استانی در تالار فرهنگ اداره کل ارشاد برگزار خواهد شد.