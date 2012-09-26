درخشش قایقرانان مازندرانی در رقابتهای قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابتها که به مدت چهار روز در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، تیم مازندران با درخشش قایقرانان عنوان سوم کشور را به خود اختصاص داد.



در این مسابقات و در ماده آب های آرام بزرگسالان، امین بوداغی در کایاک هزار متر یک نفره مدال نقره گرفت، در کایاک دو نفره امین بوداغی و میلاد قاسمی مدال نقره را کسب کردند و تیم کایاک چهار نفره متشکل از امین بوداغی، میلاد قاسمی، صابر خمسه و حسین سینکایی مدال برنز را برای تیم مازندران به دست آوردند.

دعوت سه مازندرانی به اردوی تیم ملی فوتسال



سخنگوی هیئت فوتبال مازندران گفت: با دعوت کادر فنی ، سه مازندرانی به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بزرگسالان کشور دعوت شدند.

مهدی کهن روز افزود: محمود لطفی، جواد اصغری مقدم و علی رهنما بازیکنان مازندرانی دعوت شده به این اردو هستند.



وی بیان داشت: در این اردوی انتخابی، 22 بازیکن دیگر نیز حضور دارند که برای قرار گرفتن در لیست نهایی و 14 نفره تیم ملی در رقابت های جام جهانی تایلند تمرین خواهند کرد.

استعفا سرمربی فوتبال ساحلی فانزکاران فرح آباد



سرمربی تیم فوتبال ساحلی فائزکاران فرح آباد، تنها نماینده مازندران در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور پس از پذیرش پنجمین شکست متوالی در این رقابتها و سقوط به رده ششم جدول رده بندی، از سمت خود استعفا داد.

علیرضا هشیار اظهار داشت: امیداریم مشکلات تیم فائزکاران با این استعفا برطرف شود و این تیم بتواند با کسب نتایج لازم، خود را به صدر جدول رده بندی نزدیک تر کند.



وی افزود: در دیدار روز گذشته مقابل سمنان جوان، بازیکنان دو موقعیت پنالتی و چندین موقعیت مسلم گلزنی را از دست دادند و شکست ناباورانه دیگری را پذیرفتند.