به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایش "ترن" که از 14 آبان‌ماه در تالار اصلی تئاترشهر روی صحنه می‌رود، بازیگران چون فرزین صابونی، سینا رازانی، الهام کردا، نیما رئیسی و علیرضا محمدی به همراه حسین پاکدل و شهرام حقیقت‌دوست به ایفای نقش می‌پردازند.

در این نمایش نزدیک به 20 بازیگر حضور دارند که می‌توان از میان آنها به فرزین صابونی، سینا رازانی، الهام کردا، نیما رئیسی و علیرضا محمدی اشاره کرد. در این اثر دفاع مقدسی، منوچهر شجاع به‌عنوان طراح صحنه، گلناز گلشن به عنوان طراح لباس با نیما دهقان همکاری می‌کنند. ساخت موسیقی این نمایش برعهده فرشاد فزونی است.

نمایش "ترن" درباره 10 سرباز گمنامی است که جز شهدای گمنام بوده و با یافتن پیکر آنان قرار است تا آن‌ها را دفن کنند که در این میان اتفاقاتی می‌افتد...دهقان به همراه گروهش هفته آخر شهریور ماه تمرینات رسمی خود را در مجموعه تئاترشهر آغاز کرده‌است.

نیما دهقان و حمیدرضا آذرنگ در نمایش "خنکای ختم خاطره" نیز همکاری داشتند که این نمایش توانست در زمان اجرای عمومی خود نظر بسیاری از منتقدان تئاتر و تماشاگران نمایش را به خود جلب کند. همچنین نمایش"خنکای ختم خاطره" در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان نمایش برتر انتخاب شد.

خلیلی:علی رفیعی مینیاتور تئاترایران است

گروه اجرایی نمایش نظمیه زنان به کارگردانی اصغر خلیلی سه شنبه 4 مهر ماه میزبان دکتر علی رفیعی و تعدادی از هنرمندان صاحب نام تئاتر ایران بود.



علی رفیعی، قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی، آتیلا پسیانی، حمید پور آذری، مسعود موسوی، رضا حامدی‌خواه، آرش دادگر، حدیث میرامینی، علی هاشمی، شکوفه هاشمیان، اختر تاجیک، ترانه کوهستانی به‌همراه مهرداد پولادی ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس از جمله افرادی بودند که سه‌شنبه 4 مهرماه با حضور در تالار قشقایی از نمایش "نظمیه زنان" به کارگردانی اصغر خلیلی دیدن کردند.

اصغر خلیلی بعد از پایان اجرای این نمایش ضمن تقدیر از هنرمندان حاضر در تالار قشقایی گفت: در همه جای دنیا تعبیری که از نقاشی ایرانی می کنند نام مینیاتور درردیف اول تعبیرها و توصیف هاست. امروز این افتخار نصیب من شد که در خدمت هنرمندی باشم که نمی توانم در وصف او به کلمه دیگر جز"مینیاتور تئاتر ایران" فکر کنم و بسیار خوشحالم که در کمال افتخار اجرای امشب این اثر نمایشی را به استاد علی رفیعی تقدیم می‌کنم.

"شهسوار و شاهزاده" مریم معترف در راه تالار مولوی

نمایش "شهسوار و شاهزاده" نوشته زور آیر خالاچیان و کارگردانی مریم معترف که هم اکنون مراحل تمرین خود را در اداره تئاتر طی می کند، اوایل آبان ماه در تالار اصلی مولوی روی صحنه خواهد رفت.

در نمایش "شهسوار و شاهزاده" که ترجمه‌ای از آندرانیک خچومیان است؛ افشین زارعی، اسماعیل بختیاری، رضا امامی، حمید معدن کن، محمد فیاضی، حسن محمدی، مهدی رحیمی، کامبیز طلایی، رضا علوی، امیر آزادروستا، کوروش رخشنده‌پی، علی فرجام‌فر، مریم معترف و شراره پورخراسانی به‌عنوان بازیگر، ایفای نقش می‌کنند.

از دیگر عوامل نمایش می توان به شراره پورخراسانی و هادی کاظمی به عنوان دستیار کارگردان، آروند دشت آرای به عنوان طراح صحنه و شهرام نجاتی به عنوان آهنگساز اشاره کرد.

در خلاصه نمایش کمدی "شهسوار و شاهزاده" چنین آمده است: شهسوار با مهتر از سرزمین هایی گذر می کند که با ظلم رو به رو می شود و اراده می کند به شیوه خودش، عدالت را برقرار کند؛ در راه به شاهزاده ای برخورد می کند که به واسطه او به قصر راه پیدا میکند و این امر باعث ایجاد اتفاقات جدید و عجیبی می‌شود.



قادر آشنا: "نظمیه زنان"پاسداشت فطرت ایرانی در قالب یک روایت ماندگار است

مدیرکل هنرهای نمایشی بعد از تماشای نمایش "نظمیه زنان" این اثر نمایشی را روایتی ماندگار و تاثیر گذار از واقعه تاریخی کشف حجاب توصیف کرد.

قادر آشنا با بیان این مطلب افزود: موضوع کشف حجاب یک موضوع تاریخی مهم است که بخشی از تاریخ کشورمان را تحت تاثیر خود را قرار داده. این در حالی است که رضا خان و خیلی از روشنفکران قبل از او تصور می‌کردند اگر ایران قرار است یک کشور متمدن باشد باید تحث تاثیر الگوهای غربی قرار بگیرد.

مدیر کل هنرهای نمایشی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اجرای نمایش "نظمیه زنان" تاکید کرد: نمایشی که دیدم کار بسیار خوبی بود که اتفاقا در آن واقعه تاریخی کشف حجاب به زیبایی ترسیم شده بود. واقعه‌ای که نظام ستمشاهی رضاخان می‌خواست به وسیله آن با زور در جامعه‌ای که اسلام و تمدن ایرانی خاستگاه ویژه ای دارد برهنگی و بی حجابی را رواج دهد و در نهایت هم شاهد آن بود که این رویکرد هیچ جایگاهی در بین مردم شریف ایران ندارد.

آشنا با بیان اینکه نمایش "نظمیه زنان" نمونه‌ای ارزشمند از پاسداشت فرهنگ وفطرت ایرانی در قالب یک روایت نمایشی است، خاطر نشان کرد: اجرایی که من دیدم کار بسیار خوبی بود و ازآن لذت بردم چرا که نویسنده، کارگردان و گروه اجرایی توانست در قالب صحنه نمایش، دین، دستورات دینی و مضامین فرهنگی و انسانی مبتنی بر مضامین اسلامی ایرانی را به خوبی معرفی کند و یک اثر تفکر برانگیز و لذت بخش را به مخاطبان ارائه کند.

نمایش "مکافات" ویژه خبرنگاران و منتقدان اجرا می شود

نمایش"مکافات" پنجشنبه ششم مهر ماه در سالن انتظار تالار اصلی ویژه خبرنگاران ومنتقدان اجرا می شود. این اثر نمایشی که از 15 شهریور ماه اجرای خود را به کارگردانی برکه فروتن در سالن انتظار تالار اصلی آغاز کرده‌است پنجشنبه ششم مهر ماه ساعت 18 در یک اجرای ویژه میزبان خبرنگاران و منتقدان خواهد بود. نمایش"مکافات" تا 21 مهر ماه ساعت 18 با بازی وحید نفر، مائده قدیری، مریم عراقی میزبان علاقه‌مندان تئاتر خواهد بود.

"چی شد که من مار خوردم" پرفروش‌ترین نمایش نیمه اول سال در خانه نمایش

نمایش "چی شد که من مار خوردم" به کارگردانی گلبرگ ابوترابیان، به عنوان پرفروش ترین نمایش نیمه اول سال 91 شناخته شد. سال 1391 نمایش های "ایستگاه سلام" به کارگردانی رسول نقوی، "جلس شبیه خوانی جولیوس سزار" به کارگردانی اصغر گروسی، "چی شد که من مار خوردم؟" به کارگردانی گلبرگ ابوترابیان و"سنگ" به کارگردانی سعید زین‌العابدین در خانه نمایش روی صحنه رفته اند که از بین این 4 نمایش، گلبرگ ابوترابیان عنوان پرفروش ترین نمایش را برای کارگردانی "چی شد که من مار خوردم" دریافت کرد.

نمایش "ایستگاه سلام" با 14 اجرا و جذب 428 تماشاگر، مجلس شبیه خوانی جولیوس سزار با 25 اجرا و 407 تماشاگر در رتبه های دوم و سوم از نظر فروش و جذب مخاطب، قرار دارند. نمایش "سنگ" به کارگردانی سعید زین‌العابدین نیز که از 12 شهریورماه اجرای خود را آغاز کرده تاکنون 270 تماشاگر داشته و تا 14 مهرماه اجرا خواهد داشت.



اجرای نمایش‌های "لو" و 3(a+b) تمدید شد

به دلیل استقبال چشمگیر مخاطبان، اجرای دو نمایش‌ ایتالیایی "لو" و 3(a+b) تا پنج‎شنبه ششم مهرماه تمدید شد. اجرای نمایش‌های ایتالیایی " لو" و 3(a+b) که از بیست‌وششم شهریورماه آغاز شده بود، تا پنج‎شنبه ششم مهرماه تمدید شد.



این دو نمایش کاری از گروه تئاتر موتا ایماگو به سرپرستی کلودیا سوراچه است و قرار بود طی دو روز آینده، در شیراز به اجرای نمایش بپردازد. نمایش‌های" لو" و 3(a+b) با اتکا بر تکنیک صحنه و نریشن اجرا می‌شود که ترجمه فارسی روایت در این دو نمایش با صدای «پیمان معادی» و «محمد یعقوبی» همراه است. همچنین محمد قدس تهیه‌کننده وامیرحسین حریری مجری طرح هستند.



تاکنون هنرمندانی چون هما روستا، قطب‎الدین صادقی، حسن معجونی، باران کوثری، پرویز پورحسینی، همایون شجریان، احمد مهرانفر، بهرام عظیمی، رویا نونهالی، گلاب آدینه، محسن طنابنده، علیرضا خمسه، محمد چرمشیر، بهروز افخمی، پیمان معادی، حبیب رضایی، محمد یعقوبی، آزاده صمدی، سروش صحت، هومن سیدی، رضا ثروتی، آیدا کیخای، رویا نونهالی، ریما رامین‎فر، امیر جعفری، اشکان خطیبی، ستاره اسکندری، افسانه ماهیان و ... از این دو نمایش دیدن کرده‎اند.



معرفی داوران و منتقدان جشنواره تئاتر استانی



داوران و منتقدان بیست‌وچهارمین جشنواره تئاتر استانی در چهار استان کشور معرفی شدند. در استان کرمانشاه که از 5 تا 8 مهرماه برگزار می‌شود؛ حمید کاکاسلطانی به عنوان نماینده کانون ملی منتقدان ‌، برزو ارجمند و ایوب آقاخانی به عنوان داور و حسن حاجت‌پور به عنوان داور ناظر حضور خواهند داشت.



جشنواره استانی گلستان که از 6 تا 10 مهرماه در شهر گنبد برگزار می‌شود، صمد چینی‌فروشان به عنوان منتقد، آرش دادگر و حسین راضی به عنوان داور و محسن سراجی به عنوان داور ناظر شرکت خواهند کرد. بابک فرجی به عنوان منتقد،‌عباس جهانگیریان، آزیتا حاجیان و محمدعلی شهنی دشتگلی به عنوان داور استان فارس که از 8 تا 12 مهرماه در شهر شیراز برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.



در استان اصفهان، ‌علی گلستانی عراقی نماینده کانون ملی منتقدان، داریوش ارجمند،‌اردشیر صالح‌پور و مرتضی سخاوت به عنوان داور و شهاب غزالی به عنوان داور ناظر، از 9 تا 12 مهر ماه آثار شرکت کننده را قضاوت و داوری خواهند کرد. بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی از 24 شهریور تا 24 مهر ماه در کل کشور برگزار می‌شود.



هشت اثر نمایشی در جشنواره تئاتر استانی زنجان اجرا می شود

مدیرکل اداره ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: از بین 21 متن متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر استانی، هشت اثر نمایشی برای اجرا در این جشنواره انتخاب شده است. علی سهندی گفت: 21 متن متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر استانی به دبیرخانه جشنواره تئاتر استانی ارسال شد که از این تعداد هشت اثر انتخاب شد تا از 10 تا 13 مهرماه در فرهنگشرای امام خمینی (ره) که در مرکز استان زنجان قرار دارد، طی ایام جشنواره تئاتر استانی اجرا شود.



سهندی درخصوص احداث "تئاترشهر" در استان زنجان گفت: پیرو تصمیمی که از سوی معاونت امور هنری برای احداث "تئاترشهر" در استانها اتخاذ شده در استان زنجان نیز این کار انجام خواهد شد. فاز نخست این ساختمان روبه اتمام است و بدین ترتیب تئاترشهر استان زنجان با ظرفیت 500 تماشاگر و 16 متر ارتفاع و صحنه گردان احداث خواهد شد.