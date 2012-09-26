آخرین وضعیت پرونده روزنامه شرق/ واکنش دادستانی و هیئت نظارت بر مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام پاک‌آئین مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد صبح امروز اعلام کرد: روز گذشته به محض درج کاریکاتور توهین‌آمیز روزنامه شرق اخطار کتبی خطاب به مدیرمسئول این روزنامه ارسال شد و موضوع به دادستان عمومی و انقلاب تهران هم برای رسیدگی اعلام شده است.

در این کاریکاتور کارتونی نقاشی شده که افراد به جای بستن سربند به روی پیشانی سربندها را به روی چشمان خود می بندند و وزارت ارشاد این نقاشی را توهین به ارزشهای دفاع مقدس عنوان کرده است.

پس از اظهارات این مقام مسئول در وزارت ارشاد حسینی وزیر ارشاد هم اعلام کرد: نظر ما توقیف روزنامه شرق است و آن را به دادستانی اعلام کرده و در جلسه هیئت دولت با وزیر دادگستری مذاکره کرده‌ام.

گفته های وزیر ارشاد در حالی است که دادستانی تهران می گوید: هیچ شکایتی در این خصوص ارجاع نشده و ارشاد می تواند بر اساس اختیاراتی که دارد روزنامه را توقیف کند.

ناصر سراج عضو هیئت نظارت بر مطبوعات هم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: به زودی نتیجه هیئت نظارت در خصوص روزنامه شرق اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه شرق در دهه هفتاد و انتشار نزدیک به دو سال به ضمیمه روزنامه همشهری و به سردبیری محمد قوچانی منتشر شد. اولین شماره روزنامهٔ شرق در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۲ با مدیرمسوولی مهدی رحمانیان منتشر شد. تحریریهٔ این روزنامه، تحریریهٔ سابق یکی از ضمیمه‌های روزنامه همشهری با نام "همشهری جهان" بود که با روی کار آمدن دومین دورهٔ شورای شهر تهران و انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار و تغییراتی که در مدیریت روزنامهٔ همشهری بوجود آمد مجبور به استعفا شدند.

این روزنامه یکبار دیگر در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۲ از سوی شعبهٔ ۶ دادسرای ویژهٔ کارکنان دولت توقیف و در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۲ رفع توقیف شد و بار دوم در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۵ مجدداً خبر توقیف آن انتشار یافت که علت آن چاپ یک کاریکاتور در صفحه پایانی شماره ۸۵۳ روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۵ عنوان شد. در این کاریکاتور تصویری از یک خر در برابر یک اسب در صفحه شطرنج کشیده شده بود.