خانواده ها هدف اصلی تهاجم فرهنگی دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ علی خاتمی ظهر چهارشنبه در ششمین جشنواره رضوی در زنجان با بیان اینکه در سال های گذشته موضوعات جشنواره رضوی کمتر کاربردی بود، گفت: انتخاب موضوعات کاربردی در این جشنواره یکی از ضرورت هاست.



وی ادامه داد: برگزاری این همایش ها اقدامی ماندگار در جهت ترویج سیره عملی ائمه اطهار(ع) در جامعه است.



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه برگزاری همایش های امام رضا (ع) آثار و برکات بسیاری در جامعه دارد، افزود: با برگزاری همایش های علمی افراد زیادی وارد عمل شده و کارهای پژوهشی خوبی را ارائه می دهند.



امام جمعه زنجان با بیان اینکه خروجی این همایش های علمی به صورت مکتوب و ماندگار است، ابراز داشت: خروجی همایش های علمی و پژوهشی مربوط به یک فکر و یک اندیشه نیست بلکه با مطالعه چندین مقاله علمی این همایش به وجود آمده است.



وی با تشکر از صاحبان فکر و اندیشه گفت: در مقاله های ارائه شده در این همایش تقریبا از تمامی منابع موجود در رابطه با امام رضا (ع) بهره گرفته شده و این امر موجب آشنایی بیشتر جوانان جامعه با سیره عملی آن امام بزرگوار می شود.



نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه امروز خانواده، واقعا مورد هجوم دشمن قرار گرفته است، افزود: رفتار عملی ائمه (ع) و موضوعات مرتبط با خانواده بیشتر به درد جامعه امروزی ما می خورد.



وی ایجاد محبت بین ائمه اطهار (ع) و مردم را یکی از مهم ترین هدف مبلغان فرهنگی عنوان کرد و بیان داشت: برگزاری این همایش ها عامل مهمی در راستای ترویج فرهنگ و سیره عملی ائمه اطهار (ع) در جامعه است.