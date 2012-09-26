رونمایی از تندیس نماد والیبال آسیا در میدان خیرین ارومیه

به گزارش خبرنگارمهر، محمد رضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال کشور ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از این تندیس گفت: با برنامه ریزی های انجام شده از سوی مسئولان آذربایجان غربی و شهر ارومیه همگان به این باور رسیده اند که ارومیه یکی از قطب های والیبال ایران بوده و می تواند نام خود را در سطح آسیا درخشان کند.

وی نصب تندیس والیبال در یکی از میدان های ارومیه را یکی دیگر از گام های اساسی در درخشش نام ارومیه در آسیا عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری مسابقات بین المللی با کیفیت بسیار خوب و قابل توجه برای مسئولان کنفدراسیون والیبال آسیا نیز در ارائه تصویر خوبی از ارومیه در محافل والیبالی آسیا بسیار موثر است.

داورزنی با اشاره به اهتمام ویژه فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری مسابقات بین المللی از جمله مسابقات جهانی در سالهای آینده و گذر از سد آسیایی ها اضافه کرد: با توجه به جهانی شدن والیبال ایران و قدرت قابل توجه تیم های ملی والیبال در رده های سنی مختلف در آسیا، مسئولان فدراسیون تصمیم گرفته اند از سد آسیا بالاتر رفته و به میزبانی مسابقات جهانی بیندیشند که در این خصوص جایگاه ارومیه برای میزبانی های آینده بسیار مهم به شمار می رود.

رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا در ارومیه اظهار داشت: این مسابقات نیز برگ زرین دیگری در تاریخ ورزش آذربایجان غربی و ارومیه به شمار می رود که می تواند نتایج بهتر از گذشته را به بار بیاورد.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا با حضور 13 تیم از فردا در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه آغاز می شود.