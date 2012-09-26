برپایی جشن عاطفه ها در 4300 مدرسه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری ظهر چهارشنبه در مراسم جشن عاطفه ها در دبیرستان دخترانه ایران دخت پروین اظهار داشت: صندوق های حمایت از فرزندان مددجوی زیر پوشش کمیته امداد به مدت یک هفته در سراسر مدارس استان برای جمع آوری کمک برای نیازمندان مهیا است.



وی با بیان اینکه سال گذشته در جمع آوری هدایای جشن عاطفه ها رتبه اول را مازندران در کشور کسب کرد افزود: امیدواریم دو برابر سال گذشته شاهد جذب کمک های دانش آموزان باشیم.



این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه خانواده های دانش آموزان مهربان و با محبت هستند به طور حتم بواسطه کمک به همنوع خدمات ارزشمندی ارائه می شود.



امیری افزود: امیدواریم با استقبال خوب دانش آموزان دراستان از این طرح شاهد جذب و جلب کمک های دانش آموزان برای نوعدوستان خویش باشیم.