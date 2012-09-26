17 درصد سالمندان دچار اختلالات شناختی - رفتاری هستند/ 60 درصد سالمندان کهریزک زن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صوفی نژاد در نشست خبری آسایشگاه کهریزک که روز چهار شنبه برگزار شد، افزود: در حال حاضر 1750 نفر معلول، سالمند و بیمار دارای ام اس در کهریزک زندگی می کنند. به طوریکه سال گذشته 15 میلیارد تومان هزینه تامین مخارج مددجویان و آسایشگاه بوده که 84 درصد این مبلغ توسط کمکهای مردمی، 15 درصد توسط سازمانهای دولتی و 1 درصد نیز از سوی سالمندان تامین می شود.

وی گفت: درحالی حاضر 600 میلیون سالمند در دنیا زندگی می کنند که از این تعداد سهم ایران 5.5 میلیون نفر است به طوری که طی سالهای آینده جمعیت سالمندان افزایش پیدا می‌کند بنابراین نیازمند برنامه ریزی برای پیشگیری از شرایط نامطلوب در دوران سالمندی هستیم

صوفی نژاد با اشاره به اینکه 15 تا 17 درصد افراد بالای 60 سال دچار اختلالات شناختی رفتاری هستند، گفت: همچنین 1 درصد سالمندان نیز مبتلا به دمانس بوده به طوریکه این افراد که شامل 500 هزار نفر می شوند در حال طبیعی خود نیستند و نیازمند مراقبتهای ویژه و نگهداری هستند.

مدیر آسایشگاه کهریزک با اشاره به اینکه بیماران ام اس متولی خاصی ندارند، گفت: آسایشگاه کهریزک تنها جایی است که این افراد را نگهداری می کند.

وی افزود: هزینه نگهداری مددجویان در آسایشگاه ماهانه 850 هزار تا یک میلیون تومان است.

به گفته وی سالمندان نیازمند توجه، ارائه خدمات درمانی و توانبخشی و همچنین خدمات روزانه و شبانه هستند بنابراین سازمان ها متولی باید در این خصوص برنامه ریزی های کامل و جامعی داشته باشند.

وی تاکید کرد: به منظور داشتن دوران سالمندی سالم باید 7 بعد زندگی سالمندان رعایت شود به طوری که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، شناختی، روانی، درمانی، فرهنگی و محیطی سالمندان از آن جمله هستند.

صوفی نژاد در مورد تامین هزینه های گاز آسایشگاه کهریزک گفت: تا پایان سال گذشته 475 میلیون تومان بابت پرداخت هزینه های گاز بدهکار بوده ایم به طوری که مدیر اداره گاز استان تهران قول پیگیری و رفع این مشکل را داده است.

وی همچنین در مورد پرداخت یارانه به مدد جویان نیز گفت: سازمان بهزیستی برای مددجویانی که آسایشگاه معرفی کرده است، ماهانه 120 هزار تومان یارانه پرداخت می کند که البته این مبلغ در سال جاری افزایش پیدا می کند این درحالی است که یارانه دولتی مددجویان تا این لحظه به آنها پرداخت نشده است.

به گفته وی، 1200 نفر از کل مددجویان کهریزک یارانه دریافت می کنند که کمیته امداد 35 هزار تومان و بهزیستی 120 هزار تومان یارانه می دهد.

مدیر آسایشگاه کهریزک گفت: با سازمان هدفمندی یارانه ها مکاتباتی انجام داده ایم اما تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم.

صوفی نژاد با اشاره اینکه 60 درصد مددجویان کهریزک را سالمندان تشکیل می‌دهد گفت: 40 درصد مددجویان نیز میانسالان و جوانان هستند. همچنین 51 درصد وابسته کامل به تخت، 30 درصد نیمه وابسته و 20 درصد نیز مستقل هستند.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک تاکید کرد: 60 درصد مددجویان نگهداری شده را زنان و 40 درصد را مردان تشکیل می‌دهند. همچنین 450 مراقب نیز کار خدمات رسانی به این افراد را انجام می‌دهند. البته 3 هزار نیکوکار نیز به طور غیرمستقیم به افراد آسایشگاه کمک می‌کنند.

وی در خصوص راه اندازی مراکز مراقبتی روزانه برای سالمندان تاکید کرد: ‌براساس توافقات انجام شده با شهرداری تهران قرار است در 4 نقطه شمال، جنوب، شرق و غرب تهران مراکز نگهداری روزانه برای سالمندان تاسیس شود.

به گفته صوفی نژاد اولین فاز از این طرح دو ماه قبل در منطقه 22 تهران آغاز شد و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است تا 1.5 سال آینده به بهره برداری برسد.

وی گفت: فاز دوم این طرح نیز قرار است بزودی در شهر ری آغاز شود که پس از نهایی شدن طرح اطلاع رسانی خواهد شد.

صوفی نژاد به حجاج افزود: این افراد می‌توانند نذر قربانی خود را در این آسایشگاه قربانی کنند.