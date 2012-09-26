ستاد عفاف و حجاب در دانشگاه پیام نور میبد تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور میبد پیش از ظهر چهارشنه در این جلسه ضمن قدردانی از همکاران و دانشجویانی که در اجرای موفق این طرح طی سال گذشته همکاری کردند، اظهار داشت: راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که به طرح عفاف و حجاب معروف است، در سال 1382 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد و بر اساس آن 26 وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.

رضا رشیدی افزود: با توجه به اهمیت مقوله فرهنگ حجاب و عفاف و ضرورت جایگاه این امر در بین دانشجویان فرهیخته و در راستای تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده از سوی رئیس دانشگاه پیام نور در سال جاری، راهکارهای تقویت طرح عفاف و حجاب و قاطعیت منطقی در اجرای این طرح مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

وی بیان داشت: برای اجرای مناسب و کامل این طرح لازم است همدلی و همکاری در میان کارکنان دانشگاه پیام نور و دانشجویان ایجاد شود.

در این جلسه ارسال پیامک با محتوای مناسب برای دانشجویان، تهیه بنر با موضوع تاکید بر حفظ حجاب به عنوان یک امر دینی و اسلامی، لزوم کنترل و تذکر به دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و تعیین مسئولان مربوطه، گرفتن تعهد از دانشجویان جدید الورود برای لزوم رعایت پوشش و حجاب طبق مفاد طرح و درج در پرونده آنها، تاکید بر لزوم تذکر به اساتید برای رعایت مفاد طرح با توجه به الگوبرداری دانشجویان از آنها از مصوبات این نشست بود.

در این جلسه علاوه بر رئیس مرکز پیام نور میبد، معاون دانشگاه، مسئولان حراست، اداری مالی، آموزش، فرهنگی و روابط عمومی مرکز و رابط طرح عفاف و حجاب به عنوان اعضای ستاد عفاف و حجاب دانشگاه پیام نور میبد تعیین شدند.