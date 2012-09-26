اهانت به مقدسات ناشی از درماندگی استکبار در برابر اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام ایوب حسن زاده امروز چهارشنبه در همایش بسیجیان شهرستان جلفا اظهار داشت: اینکه برخی مذاکره و سازش با آمریکا را مطرح می کنند، یعنی باید از اصول و ارزش های اسلامی دست برداشت و سرسپرده استکبار شد.



وی با بیان این مطلب که سازش با آمریکا ذلت و خواری را به دنبال دارد گفت: اگر پای آمریکا در ایران اسلامی باز شود آموزه های اسلام و آرمان های امام(ره) و شهدا فراموش خواهد شد و این از اهداف شوم استکبار است.



وی به عاقبت کشورهای هم پیمان و تسلیم شده در برابر آمریکا اشاره و تشریح کرد: سران کشورهای لیبی، مصر و عراق که زمانی هم پیمان آمریکا بودند به آن وضعیت دچار شدند و این از آثار همراهی و سازش با آمریکا است.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در هوا فضای سپاه ادامه داد: امریکا از تحریم های یک جانبه و سنگین ر علیه ملت ایران اهداف خاصی دارد و وادار کردن ملت ایران به تسلیم در برابر خود از جمله آنها است.



حجت الاسلام حسن زاده با تاکید بر ضرورت حفظ هوشیاری و روشنگری دربرابر تهدیدهای دشمنان خاطر نشان کرد؛ ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای غرب آنان را به ستوه آمورده و به شدت عصبانی کرده است و ناچار تهدید و حمله نظامی را بر زبان می آورند.



وی با اشاره به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و تلاش های وسیع رسانه های غرب برای تحت الشعاع قرار دادن حضور مردم در انتخابات از آحاد مردم خواست در همه صحنه ها از جمله انتخابات حضوری پرشور داشته باشند.



حجت الاسلام حسن زاده با محکومیت اقدامات اخیر استکبار جهانی و صهیونیست ها در اهانت به مقدسات اسلامی این اقدامات را ناشی از درماندگی استکبار در برابر پیشرفت های روز افزون اسلام دانست.



نشست سیاسی بسیجیان شهرستان جلفا با محوریت روشنگری و بصیرت سیاسی با حضور پرشور جوانان بسیجی و مسئولان لشکری و کشوری در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تالار فجر سپاه ناحیه جلفا برگزار شد.