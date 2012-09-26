برپایی نمایشگاه در گالری لاله و خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانه لاله نمایشگاه نقاشی با عنوان "فراموشی" را روز شنبه هشتم مهرماه ساعت 16 برگزار میکند. این نمایشگاه با نگاه هشت نقاش زن جوان با تکنیکهای آکریلیک و مداد رنگی با ابعادهای متفاوت بین 50 سانتی متر تا دو متر ترسیم شده است.
مینا هنردوست، زهرا حیدری، فاطمه افشاری، مریم فرهنگی، فاطمه شیر علی، زهرا نوری، پرسیا رفعتی و هانیه فرهادینیک، نقاشان این نمایشگاه گروهی هستند که از 8 تا 13 مهرماه در نگارخانه لاله بر گزار میشود.
در مقدمه نمایشگاه آمده است: گاهی دیوارها فرو میریزد و یک پیر خسته و فرسوده از یک عمر زیستن با چهرهای سرد و رنگ پریده به تو خیره میشود ، گویی در ذهن دردناکش همه چیز را به فراموشی میسپرد اما دستان سالخوردهاش و تن رنجدیدهاش یادآور روزهای دوری است در آلبوم خاک خورده خاطرات خوش کودکی، جوانی، عشق و زندگی، دری لولا شده به فراموشی به آن روزهای کوچههای مملو از هیاهوی بازیهای تابستان گرم کودکی و حیاط مادربزرگ...
نگارخانه لاله همه روزه به جز ایام تعطیل صبحها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از ساعت 15 تا 19 پذیرای مراجعهکنندگان است.
خانه هنرمندان ایران سفیر صلح میشود
نمایشگاه نقاشی صلح آری جنگ نه، با تابلوهایی از دومینیک رایان ساعت 18 پنجشنبه 6 مهر در مقابل خانه ی هنرمندان ایران افتتاح میشود. دومینیک رایان نقاشی استرالیایی است که با محوریت صلح و دوری از خشونت، نمایشگاهی با عنوان صلح آری جنگ نه را به مدت 6 روز در خانه ی هنرمندان ایران به نمایش میگذارد.
دومینیک رایان در بخشی از مانیفست نمایشگاه خود میگوید: از آن دست هنرمندانی نخواهم بود که نقششان در زندگی انجام دکوراسیون داخلی منازل است. بر خلاف پیکاسو که با نقاشی گرنیکا ابراز داشت، هنرش وسیلهای برای جنگ شد، در مورد من هنر وسیله ای برای ایجاد صلح شد. جان لنون نمایشگاه صلح خود را در اتاق خواب هتل محل اقامتش در کانادا و آمستردام بر پا کرد. من نمایشگاه صلح و هنر خود را در مناطقی با شرایط جنگی دنیا جایی که مردم جان میسپارند برگزار کردم. با گذشت چهارده سال با کمک داوطلبان و دستاندکاران از هشت منطقه مختلف جنگی و مورد مناقشه بازدید کردم و تابلوهای زیادی بر پا کردم.
زمان برگزاری هفته هنری استان گیلان تغییر کرد
با تصمیم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان به منظور حضور حداکثری هنرمندان و بهره برداری هر چه بیشتر از ظرفیاتهای هنری استان گیلان و ارائه برنامههای جامعتر به علاقهمندان، هفته هنری استان گیلان در زمان مناسب تر برگزار میشود. متعاقبا زمان جدید برگزاری این برنامه اعلام خواهد شد.
پیشتر مقرر شده بود در ادامه برگزاری برنامه هفتههای هنر استانهای مختلف کشور هفته هنر استان گیلان از 8 تا 12 مهرماه با مشارکت حدود 100 هنرمند گیلانی در محل فرهنگسرای نیاوران برگزار شود.
اجرای موسیقی محلی و برگزاری آئینهای خاص فرهنگ استان گیلان در جدول برنامههای این هفته هنری قرار دارد. همچنین غرفههای صنایع دستی، جاذبههای گردشگری و غذاهای محلی این استان در فضای باز فرهنگسرای نیاوران برپا خواهد شد.
از دیگر برنامههای هفته هنر استان گیلان میتوان به اجرای نمایشهای صحنهای و میدانی، اجرای برنامههای موسیقی در سالن خلیج فارس و فضای باز فرهنگسرا، تجلیل از هنرمندان شاخص استان و برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان گیلانی اشاره کرد.
هفته هنری استان ها با حمایت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال گذشته در تهران به منظور آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر استان هخای مختلف کشور برگزار شده و با استقبال خوبی از سوی هنرمندان و هنردوستان مواجه شده است.
نقاشی و چیدمان در صبا
یک زوج جوان نمایشگاهی با عنوان نقاشی و چیدمان در موسسه فرهنگی هنری صبا برپا کردند. مهناز حامدی و رضا آقاپور زوج جوانی هستند که طی روزهای 26 شهریورماه لغایت 6 مهرماه نمایشگاهی را با عنوان نقاشی و چیدمان در موسسه فرهنگی هنری صبا تهران برگزار کردند تا از دیدگاه خودشان بخشی از فاصله میان انسان و طبیعت را پر کنند.
زوجی که به گفته خودشان از حدود یک دهه پیش و با طراحی وارد عرصه هنر شدند و بعدها به خاطر عشق به طبیعت به سراغ زندگی ساده و با آرامش به طبیعت میروند. حالا این زوج با برگزاری نمایشگاهی از آثار نقاشی و چیدمان سعی بر نشان دادن جلوههای طبیعت در درون زندگی انسانها دارند.
نمایشگاه آثار نقاشی و چیدمان مهناز حامدی و رضا آقاپور از 26 شهریور ماه لغایت ششم مهرماه در موسسه فرهنگی هنری صبا ـ نگارخانه خیال نو از ساعت 10 الی 19 پذیرای علاقمندان است.
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