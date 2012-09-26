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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

شفیعی:

عملیات اجرایی مرحله زیرسازی و روکش آسفالت تقاطع غیرهمسطح نصر آغاز شد

عملیات اجرایی مرحله زیرسازی و روکش آسفالت تقاطع غیرهمسطح نصر آغاز شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان عمران شهرداری قزوین گفت: عملیات اجرایی مرحله زیرسازی احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح نصر توسط سازمان عمران شهرداری قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین شفیعی در این باره اظهارداشت: اجرای عملیات زیرسازی و روکش آسفالت از ابتدای تقاطع غیرهمسطح نصر تا انتهای تقاطع غیر همسطح سرداران را بر عهده دارد.
 
وی یادآورشد: در حال حاضر عملیات اجرایی زیرسازی باند تندرو شمال غرب تقاطع غیرهمسطح نصر در دستور کار این سازمان قرار دارد که بعد از اتمام عملیات زیرسازی و جدول گذاری، عملیات آسفالت آغاز خواهد شد.
 
شفیعی با بیان اینکه موضوع کیفیت در اجرای این پروژه کاملا رعایت خواهد شد، افزود: هم اکنون یک دستگاه گریدر، غلطک، آب پاش و پنج کامیون در این پروژه مشغول به فعالیت هستند که تعداد ماشین آلات با توجه به شرایط و آماده شدن بستر اضافه خواهد شد.
کد مطلب 1705775

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