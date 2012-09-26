برگزاری همایش منطقه ای حجاب در دانشگاه آزاد ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ترویج و تبلیغ فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه به ویژه در جامعه دانشگاهی همایش منطقه‌ ای حجاب رایحه خوش عفاف و راهکارهای گسترش آن در جامعه در دانشگاه آزاد اسلامی ساری برگزار می شود.



محمد اسماعیل جوادی، رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ساری اظهار داشت: تاریخچه و علل پیدایش پوشش، اهمیت حفظ حجاب در جامعه، نقش حجاب و عفاف در کاهش آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی، فلسفه حجاب و پیامدهای آن، علل گرایش به بدحجابی، نقش تربیتی پوشش برای پسران و دختران برخی محورهای این همایش منطقه ای هستند.



وی تاکید کرد: این همایش با مشارکت دانشگاه های آزاد اسلامی واحدهای قائم شهر، نکا و بهشه آذر ماه در واحد ساری برگزار می شود و علاقمندان تا 12 آذر فرصت دارند مقالات خود را به آدرس ساری، کیلومتر هفت جاده دریا، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ـ دفتر فرهنگ اسلامی - دبیرخانه همایش ارسال کنند.

تجمع اعتراض آمیز دانشگاهیان در اعتراض به اهانت به پیامبر(ص)



اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان‏ و تشکل های دانشجویی مازندران در اعتراض به ساخت و انتشار فیلم یهودی ـ آمریکایی در اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص) در دانشگاه مازندران جمع می شوند.

در پی ساخت و انتشار فیلم یهودی آمریکایی در اهانت به ساحت پیامبر اکرم(ص)، اعضای هیأت علمی، کارکنان، دانشجویان و تشکل‌‌های دانشجویی دانشگاه‌ مازندران روز یکشنبه 9 مهرماه در اعتراض به این اقدام صهیونیستی آمریکایی ضمن محکوم خواندن این عمل، پرچم آمریکا و صهیونیست را به آتش کشیده و همصدایی خود را با مسلمانان جهان اسلام اعلام می‌ دارند.

این تجمع اعتراض آمیز به صورت خودجوش از دانشکده های دانشگاه مازندران آغاز و در جوار بارگاه مطهر شهدای گمنام دانشگاه واقع در پردیس همراه با برنامه های متنوع ادامه می‌یابد.

زمینه ترویج ارزشهای اسلامی در فضای دانشگاه فراهم شود



کیومرث نیازآذری در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) گفت: امروز دشمنان جنگ تمام عیاری را علیه مسلمانان و اسلام آغاز کرده اند و به پیامبری که مقدسترین و محبوب ترین فرد در بین بیش از یک سوم جمعیت جهان است اهانت می کنندو با شعار آزادی و دموکراسی اعمال زشت خود را توجیه می کنند.

وی هدف اصلی این اقدامات را ایجاد اختلاف در بین مسلمانان و ادیان اعلام کرد و گفت: حرکت های خودجوش برای دفاع از پیامبر (ص) اعظم در سراسر جهان نشان داد که همچنان نام پیامبر گرامی اسلام چون خورشید فروزان می درخشد و همیشه جاویدان و پرفروغ است.

نیاز آذری اظهار داشت: جمهوری اسلامی حتی در جنگ با عراق عادلانه و منصفانه عمل کرد و هرگز به خود اجازه ندارد از از سلاحهای نامناسب استفاده کند و امروز با تجارب کسب شده در هشت سال دفاع مقدس و رشد و توسعه علمی و پیشرفت گسترده در عرصه نظامی، ایران اسلامی به یک کشور با اقتدار و مجهز تبدیل شده و در مقابل تهدید ها و نقشه دشمنان محکم خواهد ایستاد.