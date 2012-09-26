دستگاههای دولتی با هم رقابت نداشته باشند/ مدیریت اسلامی شرط پیشرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس واعظ طبسی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دیالیز و پیوند اعضا بیمارستان منتصریه اظهار داشت: باید نگاه مسئولان در مدیریت اسلامی بوده و با این ملاک کار کنند و این طور نباشد که کار انجام شده توسط دستگاه های دیگر را به نام خود تمام کنند.

وی افزود: بر خلاف انتظار دشمنان که می خواستند ما را محدود کنند و مانع پیشرفت و رشد ایران شوند کشور ما با تکیه بر خدا واتکا به نفس روز به روز پیشرفته تر می شود.

وی با تاکید بر سخنان امام رضا در احیای امر اهل بیت افزود: درود و رحمت خدا بر بنده ای است که که امر اهل بیت را احیا کند.

وی یادآور شد: امر اهلبیت زمانی احیا می شود که با روش و افکار آنان و با حرکت فکری، سیاسی واجتماعی و معارف اهل بیت آشنا شویم.

مردم را با محتوی کلمات اهل بیت آشنا کنیم

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: اگر مردم با برجستگیها، امتیازات، محتوی و پیام کلمات اهل بیت (ع) آشنا شوند جذب خواهند شد زیرا اسلام یک دین علمی ومنطقی است.

وی تاکید کرد: تخیلات و اوهام در بیان مسائل اسلامی جایی ندارد بنا براین فطرتهای سالم و ضمیرهای پذیرا اگر حق را بشنوند جذابیت حق آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به سوی اسلام گرایش پیدا می کنند.

آیت الله واعظ طبسی تصریح کرد:اگر کار علمی دقیق انجام دهیم و در پژوهش و تحقیق به عنوان چهره اسلامی علاقمند به نظام کار و کوشش کنیم و روابط اجتماعی وخانوادگی و فردی را با کلمات اهل بیت منطبق کنیم احیای امر اهل بیت است.

مسئولان واقعیت ضعف های خود را ببیند

واعظ طبسی از دست اندر کاران خواست که با جدی گرفتن بحث های اصولی، پایدار و ماندگار تحت تاثیر احساسات قرار نگیرند و در سرمایه گذاری ها، انتخاب نیروی انسانی و بیان واقعیات ضعف های خود را ببینند.

وی تاکید کرد: باید پیشرفت های دنیای علم وصنعت را ببینیم و استعدادها و ظرفیت ها و توانمندیهای خود را بررسی کنیم و به خدا تکیه کنیم و به خود متکی شویم.

آیت الله واعظ طبسی تصریح کرد: دشمن را بشناسیم و در برابر دشمن موضعی اصولی و منطقی بگیریم و به عزت، استقلال وهویت خود ببالیم.

وی بیان کرد: کارهایی از قبیل افتتاح این مرکز در بیمارستان منتصریه که مورد استفاده مردم قرار خواهد گرفت احیای امر خاندان اهل بیت است.

توجه به نظر واقف برای واگذاری زمین شرط امانتداری است

وی تاکید کرد: در تمام موقوفات آستان قدس این دقت را داریم که و امانتداری روش اهل بیت است و البته برخی توقع دریافت زمین رایگان را برای احداث مسجد، حسینیه و مراکز علمی پژوهشی دارند که آستان قدس با توجه دقیق به نظرات واقف می تواند زمین را واگذار کند.

آیت الله واعظ طبسی گفت: زمین این بیمارستان وقف از جانب خانم "احترام السلطنه" بوده که این اندوخته او سرمایه ای برای دنیا وآخرت این واقف بوده و در اثر دقت وتوجه آستان قدس به این مرحله رسیده است.

گفتنی است بیمارستان منتصریه در محدوده مرکزی شهر مشهد واقع شده است و ساختمان جدید الاحداث آن موقوفه بوده وتوسط آستان قدس رضوی ساخته شده است.