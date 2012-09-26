شب شعر "بهشت هشتم" با حضور سعید بیابانکی در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز میلاد خجسته هشتمین ستاره پر فروغ آسمان امامت و ولایت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شب شعر «بهشت هشتم» با حضور و اجرای سعید بیابانکی از شاعران برجسته کشور و شاعران استانی، اعضای انجمن‌های ادبی و علاقمندان به شعر و ادب فارسی در یزد برگزار می‌شود.

در این مراسم شاعرانی همچون استاد ذکریا اخلاقی، دکتر محمود الهام‌بخش، دکترمجید پویان، احمدرضا قدیریان، عالیه مهرابی، طوبی زارع و ... به شعرخوانی در مدح و ثنای حضرت ثامن الحجج (ع) می‌پردازند.

مولودی خوانی و اجرای موسیقی از دیگر برنامه‌های این شب شعر است.

شب شعر "بهشت هشتم" به همت حوزه هنری استان یزد و همکاری انجمن ادبی کتابخانه وزیری شامگاه پنجشنبه ششم مهرماه از ساعت 18:30 در محل این کتابخانه برگزار خواهد شد.