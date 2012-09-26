مشکلات بانکی طرح های صنعتی مهر ماندگار استان البرز همچنان پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهدوی افزود: هم اکنون در تعدادی از این طرح ها پیشرفت قابل توجهی صورت پذیرفته و تخصیص به هنگام تسهیلات، تنها عامل راهگشا در بهره برداری هر چه سریعتر آنها است.



مهدوی ادامه داد: از اعتبار تخصیص یافته به بخش کشاورزی استان البرز در سال جاری تاکنون مبلغ ناچیزی جذب شده است در همین زمینه به استاندار محترم پیشنهاد دادیم تا با تایید طرح های صنایع تبدیلی در این پروژه مانع از بازگشت خط اعتباری موجود از استان باشند.



وی گفت: مجموع طرح های صنعتی مهر ماندگار در استان البرز 7 مورد است که در این هفت طرح سرمایه گذاری معادل 1286 میلیارد ریال صورت پذیرفته و امکان اشتغال بالغ بر یک هزار و 100 نفر به صورت مستقیم فرآهم می آید.



مهدوی افزود: زمینه فعالیت این واحدها شامل صنایع غذایی، صنایع تولید دارو، صنایع تولیدی چرم، قطعه سازی، تولید قطعات لاستیکی و طراحی و ساخت کوره های صنعتی است که خوشبختانه در تمامی طرح ها تکنولوژی به کار گرفته شده کاملاً به روز بوده و حتی در برخی موارد با امکان تولید در داخل، مانع وابستگی کشور به کالاهای وادرداتی می شوند.

توسعه جایگاه منابع انسانی اولویت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز



معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت: توسعه جایگاه منابع انسانی در اولویت سازمان خواهد بود.

عزت الله عبدخانی در نخستین جلسه کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان، با اشاره به تاکیدات مهندس مهدوی رئیس سازمان در خصوص توسعه جایگاه منابع انسانی؛ بهره گیری از ظرفیت حداکثری نیروی انسانی را در پیشرفت امور اولویت اول معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اعلام کرد.



وی گفت: رویکرد اصلی معاونت پشتیبانی توسعه فضای هم اندیشی و مشارکت عمومی در سازمان است که در عمل به عنوان یک مزیت ویژه به ارتقاء هرچه بیشتر امور جاری کمک شایان توجهی می کند.



عبدخانی ادامه داد: تطبیق مشاغل، نظارت بر انتصابات، بررسی و تایید شرایط ارتقاء گروه مستخدمین سازمان، اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل، تخصیص پست ها و مناصب و مشاغل سازمانی و ... از جمله وظایف اجرایی کمیته مذبور خواهد بود که البته درصددیم به نحو احسنت امور را به انجام برسانیم.



وی افزود: توسعه‌ منـابع‌ انسانی‌ درهرسـازمـان و تشکیلاتی نوعی‌ تعهد متقابل‌ و وظیفه‌ دوجـانبه‌ بین‌ فرد و سـازمـان‌ تلقی‌ می‌شود لذا باید به سمت توسعه امور مبتنی بر تعهد پذیری فی مابین حرکت کنیم.



وی گفت: این بخش جایگاهی ویژه در ارائه خدمات متناسب در سازمان دارد که بایستی با توجه به اهمیت آن برنامه ریزی دقیقی نیز در خصوص آن صورت پذیرد.



معرفی سرپرست جدید معاونت توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز



طی حکمی از سوی علی مهدوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، غلامرضا رکنی معاون توسعه تجارت خارجی سازمان با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: امید می رود بر پایه چهار محور عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، پیشرفت و ضمن رعایت کامل مقررات و قوانین، در کنار همکاران پرتلاش آن معاونت در انجام وظایف محوله در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.



پیش از این بلال خلیلی به عنوان سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز مسئولیت امور را بر عهده داشت.



شناسایی و ساماندهی 12000 قالیباف در استان البرز



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از شناسایی و ساماندهی دوازده هزار قالیباف در استان البرز خبر داد.



علی مهدوی در تشریح عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص توسعه صنعت فرش استان البرز گفت: با توجه به اهمیت این صنعت که مسلماً تولیدات آن در بازارهای جهانی دارای موقعیتی ممتاز بوده و در صادرات غیرنفتی نیز از اقلام اصلی به شمار می آید؛ توسعه زیرساخت ها و ساماندهی نیروی انسانی فعال در این حوزه، طی چند ماه اخیر مورد توجه ویژه بوده و امروز خوشحالیم که بالغ بر 7000 قالیباف البرزی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.



وی افزود: از مجموع دوازده هزار کارت عضویتی که تاکنون صادر شده است، 9 هزار و 700 نفر جهت دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای معرفی شده اند تا در پروسه لازم جهت بیمه شدن قرار بگیرند.



مهدوی ادامه داد: همچنین تاکنون 2500 نفر جهت اخذ وام مشاغل خانگی در بخش قالیبافی ثبت نام کرده اند که 460 طرح از سوی بانک های عامل جهت اخذ تسهیلات مالی، مورد تائید قرار گرفته اند.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در پایان افزود: توسعه صنعت فرش دستباف استان مورد تاکید بوده و خوشبختانه با توجه به گام های موثری که در این راستا برداشته شده است که امیدواریم در درازمدت آثار و نتایج مثبت آن را مشاهده کنیم.