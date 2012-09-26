دنیا از عظمت ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس حیرت‌ زده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته ناجا در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: این هفته ماندگار‌ترین ایام در حافظه تاریخی ملت ایران است.

وی اظهار داشت: این هشت سال باید طوری به ملت و جوانان تبیین شود که همگان خود را در قبال حفظ این ارزشها مسئول بدانند.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان گفت: دنیا هنوز هم از عظمت ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس حیرت ‌زده است چرا که کشور که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب وارد این جنگ نابرابر شده بود توانست با یاری خدا و اعتقادات راسخ دینی خود دشمن تا بن دندان مسلح را از مرزهای خود بیرون کند.

وی همچنین ضمن تبریک باز گشایی مدارس به دانش آموزان، فرهنگیان، دانشجویان و دانشگاهیان افزود: علم، دانش و فناوری امروز نشانه قدرت است.

وی اظهار داشت: پیشرفت و افتخار آفرینی هر کشوری مرهون علم و دانش است بنابراین هر کشوری دانش، علم و فناوری را در اختیاردارد به یقین دارای قدرت لازم است.

سردار قائد رحمتی گفت: استکبار جهانی تهاجم هوشمندانه ای در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و علمی علیه نظام و انقلاب شروع کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه دشمنان از نظام اسلامی ایران هراس دارند، افزود: ملت ایران به عنوان یک الگو موفق برای جهان اسلام و دیگر ملل مسلمان و آزاده جهان اسلام مطرح است.