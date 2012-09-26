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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۴

زیادی:

165 روستا با تکمیل سد "تازه کند" گرمی آبرسانی می شوند

165 روستا با تکمیل سد "تازه کند" گرمی آبرسانی می شوند

گرمی – خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی بخش انگوت شهرستان گرمی گفت: با بهره برداری از سد "تازه کند" انگوت گرمی آب آشامیدنی 165 روستای این منطقه تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لطفعلی زیادی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرمی با اشاره به طرح مطالعاتی سد تازه کند انگوت تصریح کرد: با احداث این سد علاوه بر تامین آب این تعداد روستا و حتی شهر گرمی، هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه زیر کشت آبی می رود.

وی با اشاره به تاثیرات انکارناپذیر احداث سد تازه کند بر کشاورزی منطقه افزود: با بهره برداری از این سد شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی خواهیم بود که می تواند برای توسعه اقتصادی شهرستان و استان مفید باشد.

زیادی با اشاره به میزان آورده آب سد تازه کند اضافه کرد: این سد بعد از سد عمارت بیشترین میزان آورده آب را خواهد داشت که پیش بینی می شود آورده آب سالانه این سد 10 میلیون مترمکعب باشد.

بخشدار بخش انگوت گرمی همچنین از اجرای 100 طرح عمرانی و اجرایی در مناطق مختلف این بخش خبر داد و افزود: هم اکنون 100 طرح عمرانی در بخشهای مختلف انگوت در دست مطالعه است که با اتمام مطالعات اقدامات لازم برای اجرای این طرحها انجام خواهد شد.

وی بخش انگوت را بزرگترین بخش استان اردبیل برشمرد و ادامه داد: بخش انگوت با 168 روستا و 30 هزار نفر جمعیت بزرگترین بخش استان است که تصمیم داریم برای بیان مشکلات این بخش جلسه مفصلی با استاندار برگزار کرده و راهکارهای مناسب را پیگیری کنیم.
 

کد مطلب 1705788

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