خودم از اهالی دفاع مقدس هستم/ حق توهین به ارزشها را به خودمان نمی دهیم

مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به کاریکاتور منتشر شده دراین روزنامه و شائبه توهین‌آمیز بودن آن به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: چنین برداشتی غیر‌واقعی‌ترین برداشتی است که ممکن است از کاریکاتورانجام گرفته باشد و ربط دادن آنها به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس غیر‌واقعی‌ترین کار ممکن است.

وی افزود: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس همگی دارای نماد منحصر به خود از نظر ظاهر و لباس و قیافه هستند اما افراد حاضر در این طرح هیچ‌کدام حتی نشانی از این نمادها را ندارند و نمی‌توان از آن اینگونه تعبیر کرد.

مدیر مسئول روزنامه شرق تاکید کرد: من خود جزو رزمندگان دفاع مقدس هستم. چطور می‌شود پذیرفت که چنین کاری از جانب روزنامه منصوب به من انجام شده بشد. جدای از این روزنامه شرق در ایام هفته دفاع مقدس هم ویژه‌نامه‌ای برای این هفته منتشر و حتی در قالب چند یادداشت از سرداران دفاع مقدس درباره مفاهیم مربوط به این دوران به ویژه به این موضوع پرداختیم که چرا به این دفاع عنوان مقدس می‌گوییم.

رحمانیان با اشاره به اینکه این تحلیل از سر بی‌انصافی ارائه می‌شود، گفت: حتی پدر طراح این کاریکاتور از رزمندگان دفاع مقدس است و خود اوهم از جمله هواخواهان نظام و انقلاب اسلامی است. این نوع تعبیرها به نظر من تنها شائبه سیاسی دارد و نه چیز دیگری.

وی همچنین گفت: حتی اپوزیسیون خارج از کشورهم در مواجهه با رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با نگاهی احترام آمیز به آنها نگاه می‌کنند، حال چطور ممکن است یک رسانه داخلی دست به چنین کاری بزند، همه این موارد نشان از این دارد که این اتهامات با شائبه سیاسی به روزنامه ما وارد می‌شود.

رحمانیان تاکید کرد: بحث دفاع مقدس موضوعی است که همه متفق‌القول هستند که باید به آن احترام گذاشت و ما نیز این کار را همواره انجام داده‌ایم و بر همین اساس من هم نمی‌پذیرم که روزنامه شرق به این فرهنگ و رزمندگان بی‌احترامی کرده باشد.

وی درباره واکنش مسئولان، مردم و دانشجویان به انتشار کاریکاتوری که امروز در این روزنامه منتشر شد اظهار داشت: در این کاریکاتور اصلا، تاریخ و جغرافیای خاصی دیده نمی شود و نماد داخلی را در بر نمی گیرد ضمن آنکه ما این اجازه را به خود نمی دهیم که علیه ارزش های انقلاب فعالیت کنیم.

مدیر مسئول روزنامه شرق در پاسخ به این سوال که آیا دستور توقیف روزنامه شرق صادر شده است و اینکه روزنامه برای فردا منتشر می شود یانه؟ گفت: من هم اکنون در دادسرا حضور دارم و منتظرم تا تکلیف روزنامه و انتشار آن مشخص شود، آنچه مسلم است ما تسلیم قانونیم و هر حکمی صادر شود به آن تمکین می کنیم.

وی در انتها هدف از انتشار کاریکاتور را اینطور توضیح داد: هدف از انتشار این کاریکاتور آن بود که نشان دهیم غربی ها چشم بسته راجع به اسلام قضاوت می کنند.