  1. فرهنگ و ادب
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

مطهری در گفتگو با مهر:

هیئت نظارت بر مطبوعات امشب درباره روزنامه «شرق» تصمیم می‌گیرد

هیئت نظارت بر مطبوعات امشب درباره روزنامه «شرق» تصمیم می‌گیرد

به گفته علی مطهری، اعضای هیئت نظارت امشب در جلسه‌ای درباره روزنامه شرق و کاریکاتوری که منتشر کرده است، تصمیم‌گیری خواهند کرد.

علی مطهری از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات درباره انتشار کاریکاتور حاشیه‌ساز در روزنامه شرق به خبرنگار مهر گفت: اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات درباره این موضوع با یکدیگر مشورت کردند و تصمیم بر این شد که امشب جلسه‌ای با همین موضوع برگزار کنیم.

وی ادامه داد: در این جلسه درباره این کاریکاتور و روزنامه شرق صحبت می‌کنیم و تصمیم‌گیری هم منوط به تشکیل جلسه و گردآوری نظرات اعضا خواهد بود و بعد از رای‌گیری تصمیم نهایی را می‌گیریم.

این نماینده مجلس درباره تذکری که از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد در قالب یک نامه به روزنامه شرق داده شده است، بیان کرد: آنها این اجازه قانونی را دارند که تذکر کتبی به رسانه‌ای بدهند.

از مطهری درباره اظهارنظر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته است نسبت به توقیف این روزنامه اقدام می‌شود، توضیح داد: برای توقیف یا هر نوع مجازات دیگری با این روزنامه باید مسیر قانونی را طی کرده و راهش هم این است که هیئت نظارت بر مطبوعات تشکیل جلسه داده و طبق رای اعضا درباره این روزنامه تصمیم‌گیری شود.

کد مطلب 1705795

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