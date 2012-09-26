علی مطهری از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات درباره انتشار کاریکاتور حاشیه‌ساز در روزنامه شرق به خبرنگار مهر گفت: اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات درباره این موضوع با یکدیگر مشورت کردند و تصمیم بر این شد که امشب جلسه‌ای با همین موضوع برگزار کنیم.

وی ادامه داد: در این جلسه درباره این کاریکاتور و روزنامه شرق صحبت می‌کنیم و تصمیم‌گیری هم منوط به تشکیل جلسه و گردآوری نظرات اعضا خواهد بود و بعد از رای‌گیری تصمیم نهایی را می‌گیریم.

این نماینده مجلس درباره تذکری که از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد در قالب یک نامه به روزنامه شرق داده شده است، بیان کرد: آنها این اجازه قانونی را دارند که تذکر کتبی به رسانه‌ای بدهند.

از مطهری درباره اظهارنظر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته است نسبت به توقیف این روزنامه اقدام می‌شود، توضیح داد: برای توقیف یا هر نوع مجازات دیگری با این روزنامه باید مسیر قانونی را طی کرده و راهش هم این است که هیئت نظارت بر مطبوعات تشکیل جلسه داده و طبق رای اعضا درباره این روزنامه تصمیم‌گیری شود.