همایش کشوری مبارزه با هاری به میزبانی البرز برگزار می شود

سید اصغر برایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همایش کشوری مبارزه با هاری روز یکشنبه نهم مهر ماه سال جاری در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی واقع در کرج برگزار می شود.



وی ادامه داد: کارشناسان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان و آموزش علوم پزشکی کرج، کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، جامعه دامپزشکان ایران، جامعه اسلامی و موسسه سرم سازی رازی و مسئولان استانی حضور خواهند داشت.



مدیر کل دامپزشکی استان البرز گفت: این همایش ساعت 8:30 صبح آغاز و تا ساعت 14 در سالن همایش های موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی واقع در کرج ادامه خواهد داشت.



برایی نژاد افزود: در حال حاضر سه هزار دوز واکسن بین کلینیک های مجاز استان برای مبارزه با هاری توزیع شده است که این طرح برای اولین در استان البرز در حال اجرایی شدن است.



وی تصریح کرد: این طرح از دوم مهر ماه سال جاری آغاز شده است که بازدید و نظارت از نحوه اجرایی شدن این طرح نیز طی هفته جاری با حضور خبرنگاران استان انجام شده است.



مدیر کل دامپزشکی استان البرز اظهار داشت: کارهای فرهنگی خوبی نیز برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با بیماری هاری انجام شده است که تاکنون کتاب های داستان و برشور در بین مدارس استان توزیع شده است.