درخواست رئیس قوه قضائیه برای تحویل گروهک منافقین به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک میلاد حضرت امام رضا (ع) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: هشت سال دفاع مقدس محل ظهور ارزش‌های بسیاری برای ملت ایران بود که در جای دیگری بدیل نداشت و این تجربه گرانقدر برای ملت ما گنجینه پربرکتی است که همیشه جاودانه خواهد ماند.

رئیس قوه قضائیه افزود: در دفاع مقدس ملتی غریب و تنها در مقابل دشمن غدار که تا بن دندان مسلح و مورد حمایت شرق و غرب بود، ایستادگی کرد و پیروزی‌هایی به دست آورد که دنیا را مات و مبهوت کرد.

آملی لاریجانی این پیروزی را حاصل اتکال به نیروی لایزال الهی و تبعیت از فرامین برخاسته از وجود با برکت حضرت امام (ره) دانست و تصریح کرد: دفاع مقدس الگوی مقاومتی جدیدی برخاسته از فرهنگ عاشورایی بود که سابقه نداشت و راه خودش را در میان جوامع و ملت‌ها باز کرد و در لبنان و فلسطین همین الگو عمل کرد و دشمن صهیونیست را به زانو درآورده و در بیداری اسلامی نیز می‌توان گفت که نقش حماسه دفاع مقدس قابل مشاهده است.

رئیس قوه قضاییه از نخبگان کشور و کسانی که اطلاعات بیشتری از دفاع مقدس دارند خواست باتجزیه و تحلیل و ترسیم روشن وقایع جنگ موجب ماندگاری فرهنگ دفاع مقدس شوند.

وی به تصمیم جدید دولت آمریکا در خارج کردن گروهک منافقین از فهرست تروریست‌ها اشاره کرد و این تصمیم را تناقضی آشکار در ادعاهای ضد تروریستی غرب دانست و گفت: این گروهک بیش از 17 هزار نفر از مردم ایران از عالی‌ترین مقامات تا مردم کوچه و بازار را به خاک و خون کشیده‌اند و غربی‌ها باید بدانند که ملت ایران جنایت این گروهک و حامیان آنان را هرگز فراموش نخواهند کرد.

آملی لاریجانی افزود: این گروهک در خود عراق نیز خیانت‌ها و جنایت‌های فراوانی کرد و حرکت اخیر آمریکا باردیگر ثابت کرد که غرب مبارزه با تروریسم را ابزاری برای فشار بر کشورهای مستقل تبدیل کرده است.

رئیس دستگاه قضایی تاکید کرد: سران و اعضای این گروهک باید به دولت و ملت ایران مسترد و محاکمه شوند و به سزای عمل خود برسند.

وی افزود: به دولت آمریکا اخطار می‌کنیم که بدانند ملت و دولت ایران هرگز از جنایات گروهک منافقین به ملت ایران صرفنظر نخواهد کرد و از دولت و وزارت امورخارجه نیز می‌خواهیم این اخطار را به نحوی صریح به دولت آمریکا منتقل کنند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دولت آمریکا و حامیانش هم باید بدانند که این نحو عمل کردن، اختصاص به آنها ندارد و تروریسم ممکن است همه‌جا باشد و هیچ کشوری از خطرات تروریسم مصون نیست.

آملی لاریجانی در ادامه قیام یکپارچه ملت‌های مسلمان علیه هتاکان به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) را تودهنی محکمی برای این هتاکان و حامیان آنها دانست و گفت: ضرورت دارد این حرکت تا زمانی که هتاکان تنبیه شوند و درس عبرت بگیرند ادامه یابد.

وی با اشاره به این‌که "گویا آمریکا اعلام کرده قانون اساسی این کشور اجازه محکوم کردن فیلم موهن اخیر را نمی‌دهد" گفت: این چه قانون اساسی است که تنها به ادعای اثبات نشده وجود سلاح‌های کشتار جمعی به رئیس جمهور آن کشور اجازه می‌دهد به کشورهای مسلمان لشکرکشی و مردم را به خاک و خون ‌بکشد اما اجازه ندارد اهانت به مقدس‌ترین و معنوی‌ترین شخصیت عالم هستی را محکوم کند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که " قانون اساسی‌ با این تناقض‌ها، قانون بربریت است " گفت: ملت‌های مسلمان گول ادعاهای غرب را نخواهند خورد و مسلمانان بخوبی می‌دانند که پشت صحنه این حرکات مسائل دیگری است و امیدواریم باتوجه به معنویت مقام شامخ پیامبر اکرم (ص) و ایستادگی مسلمانان، هتاکان چنان تنبیهی شوندکه دیگر شاهد چنین اهانت‌هایی نباشیم.

مسئولان عالی قضایی پس از پایان سخنان رئیس قوه قضاییه وارد دستور جلسه شده و همچون جلسات گذشته به بررسی آیین‌نامه نظارت بر رفتار قضات پرداختند و مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.