مرکز پژوهشی درمانی دیالیز و پیوند اعضا در مشهد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح و بهره برداری از این مرکز ظهر چهارشنبه با حضور آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه درخراسان و تولیت آستان قدس رضوی بر گزار شد.

در این مراسم افتتاحیه دکتر حسن امامی رضوی معاون درمان وزیر بهداشت، دکتر محمود شبستری قائم مقام وزیر بهداشت، دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور و جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی خراسان رضوی و اساتید دانشگاه حضور داشتند.

مرکز آموزشی، پژوهشی منتصریه در محدوده مرکزی شهر مشهد واقع شده است و ساختمان این مرکز جدیدالاحداث موقوفه بوده و توسط آستان قدس رضوی ساخته شده است .

این ساختمان مستحکم در زمینی به مساحت حدود 3200 متر مربع و با زیر بنای حدود 9200 متر مربع و درشش طبقه احداث شده است.

پس از واگذاری ساختمان کلیه مراحل تجهیز و بهره برداری ،بعهده دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس بوده است و با اولویت فعالیت این مرکز در زمینه پیوند اعضا و دیالیز پیگیری و تجهیز شد.

هم اکنون این بیمارستان با پذیرش بیمار در شش ماهه گذشته در 19 بهمن ماه 90 اولین عمل پیوند کلیه وسه عمل پیوند مغز استخوان را با موفقیت انجام داده است و در طی مدت کوتاه فعالیت این مرکز علاوه بر پذیرش بیماران داخلی از کشورهای همسایه نیز چندین بیمار تحت مداوا قرار گرفته اند

اینک این بیمارستان با داشتن بخشهای اوراژانس، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی، آزمایشگاه پیشرفته متناسب با نیازهای بخش پیونداعضا، اطاقهای عمل، بخش دیالیزصفاقی و همو دیالیز در حال غعالیت است.

گفتنی است، بخشهای بستری جهت پیوند کلیه ونفرولوژی، پیوند کبد و پیوند مغز استخوان در این مرکز درحال ارائه خدمات درمانی است.