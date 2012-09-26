طلاب با فراگیری علوم آل محمد(ص) با جهل در جامعه مبارزه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با طلاب مهدیشهری در محل حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج) این شهر گفت: حضور در مکانی که روایات اهل بیت(ع) و مناقب آنان گفته شود همانند حضور در بخشی از بهشت است، یعنی روضه من ریاض الجنه.

امام جمعه سمنان همچنین ضمن تاکید بر اینکه مبارزه با دشمنان در راه خدا به منزله جهاد است، افزود: دین اسلام دین جهاد و مبارزه است و مومن برابر فرمایش پیامبراکرم (ص) با شمشیر و بازبانش مجاهده می کند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان جهل را یکی از معضلات جدی جامعه دانست و یاد آور شد: پس مبارزه با جهل نوعی جهاد است و طلاب سربازان جهادگر هستند و با فراگیری علوم آل محمد(ص) به مبارزه با جهل می پردازند.

شاهچراغی، اخلاص، تقوی، عشق به تحصیل، توسل به اهل بیت(ع)، همت بالا و جدی بودن درتحصیلات و تقید به مباحثه علمی را لازمه کار طلبگی عنوان کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اینکه طلاب پزشکان روح جامعه هستند، گفت: لازمه درمان روح انسان ها و به کمال رسیدن فراگیری تحصیلات علوم دینی است.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی در خاتمه اظهار داشت: طلاب رسالت سنگینی دارند و امیدواریم حوزه های علمیه ما همواره الگو و سرآمد دیگر مراکز فرهنگی و آموزشی باشند.