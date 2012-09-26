کشورهای اسلامی سفارت خانه های آمریکا را ببندند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی پیش از ظهر چهارشنبه در درس خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، به برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرده و گفت: در این نشست آمریکایی‌ها از کشته شدن سفیر خود در لیبی ابراز تاسف کرده اند، آنان با چنین حرف‌هایی قصد مظلوم نمایی دارند.

وی ادامه داد:‌ کسانی که با حمایت صهیونیست ها اقدام به ساخت فیلم موهن به نبی اکرم(ص) می کنند، و خشم یک و نیم میلیارد مسلمان جهان را بر می انگیزند، ‌نباید مظلوم نمایی کنند.



باید تمام سفارت خانه های آمریکا در کشورهای اسلامی بسته شود



این مرجع تقلید ادامه داد: باید در مقابل کاری که آمریکا کرده تمام سفارت‌خانه های این کشور در کشور‌های اسلامی بسته شود.

وی همچنین به ابراز نگرانی آمریکایی‌ها از ساخت سلاح هسته ای در ایران اشاره کرده و ابراز داشت:‌ طرح این مسائل در شرایطی است که اسرائیل سلاح های هسته ای زیادی را انبار کرده است.



آیت الله نوری همدانی همچنین با اشاره به سخنرانی نماینده فرانسه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و افتخار این کشور در به رسمیت شناختن هم‌جنس بازی، گفت: فرانسه با شعاری چون آزادی بیان چنین اقداماتی را انجام می دهد و جالب آنکه با سر دادن این شعار، در مقابل اعتراضات مسلمانان به ساخت فیلم موهن ایستاد و با آن مقابله کرد.



اعتراض مردم نسبت به توهین به ساحت پیامبر(ص) مقدس است



این مرجع تقلید همچنین با اشاره به موج بیداری مردم و اعتراض آن‌ها نسبت به توهین به ساحت پیامبر(ص)، گفت: ‌این حرکت ها مقدس است که باید ادامه یابد، زیرا فریادگری در برابر استکبار، فرهنگی ارزشمند در اسلام است.



وی به روایتی از علی(ع) خطاب به جابر ابن عبدالله انصاری اشاره کرد و افزود: بر اساس این روایت قوام دین و دنیا به دست علما است،‌ علمایی که در عرصه های مختلف معنوی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و .. به علمی که دارند عمل می کنند و آن را برای پیشبرد اهداف جامعه بکار می‌بندند.



آیت الله نوری همدانی با مطرح کردن این پرسش که از کجا بفهمیم عالم باید از علمش در چه راهی استفاده کند،‌ به روایت «العلماء ورثة الانبیاء» اشاره کرد و گفت: علما باید همان کارهایی را انجام دهند که پیامبران انجام می دادند، یعنی مبارزه با حکومت های فاسد و تشکیل حکومت الهی در جامعه است.



به گزارش مرکز خبر حوزه، وی با بیان اینکه روحانیت نباید نسبت به مسائل روز بی اطلاع باشد، یادآور شد: امروز که آگاهی مردم و قدرت جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار افزایش یافته است، نقش روحانیت برای آگاهی بخشی در جامعه و حفظ مردم در صحنه اهمیت زیادی دارد.