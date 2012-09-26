دولت نسبت به حقوق اصفهان در راستای عمران و توسعه غافل است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید یحیی رحیم صفوی ظهر چهارشنبه در جشن تکمیل حلقه سوم ترافیکی اصفهان با اشاره به اینکه نیروهای نظامی اصفهان در شکستن حصر آبادان نقش بینظیری داشتهاند، اظهار داشت: رزمندگان، فرماندهان و نیروهای نظامی استان اصفهان از محورهای اصلی شکست حصر آبادان بودند و پنجم مهر ماه جاری سالروز شکست حصر آبادان است.
وی با بیان اینکه تمدن سازی به این معناست که رهبران و حاکمان دولتها با تفکر فرهنگی، نظامی، سیاسی، اعتقادی و اقتصادی سبب سازندگی یک کشور شوند، اضافه کرد: مهمترین رسالت دولتها نیز پس از دولتسازی، تمدنسازی تلقی میشود.
مشاور و دستیار عالی رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه تفکرات رهبران و حاکمان دولتها باید به زیرساختهای عمرانی، مراکز آموزشی، فرهنگی، تربیتی و مراکز صنعتی تبدیل شود، تاکید کرد: این افراد با استفاده از راهکارهای مختلف تفکرات خود را به زیرساختهای ماندگار برای دولت خود تبدیل کنند.
دولت صفویه یکپارچگی و وحدت سرزمینی را در اصفهان ایجاد کرد
وی با تاکید بر اینکه دولت صفویه با حدود 240 سال حکومت در اصفهان تمدن اسلامی شیعه را در جای جای میدان نقش جهان اصفهان ایجاد کرده ، افزود: همچنین دولت صفویه دولتی بود که یکپارچگی و وحدت سرزیمنی را در اصفهان ایجاد کرد.
رحیم صفوی با اشاره به اینکه اصفهان با برخورداری از ظرفیتهای مختلف قطب فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، صنعتی، نظامی و قطب دفاعی کشور را به خود اختصاص داده، بیان داشت: نقش اصفهان در پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین حضور موثر در دوران هشت سال دفاع مقدس یک امر بدیهی به شمار میرود.
اصفهان در حال توسعه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی است
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با توجه به ظرفیتهای مختلف در این شهر، اصفهان در حال رشد و توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی است، اضافه کرد: در حال حاضر نتایج حاصل از رشادتهای فرماندهان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در اصفهان قابل مشاهده است.
مشاور و دستیار عالی رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه امروز با بهرهگیری از راه و یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس پروژههای کلانی در سراسر جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در اصفهان اجرا شده، تصریح کرد: حضور سرداران و فرماندهان شهید به عنوان مهرههای اصلی در دوران دفاع مقدس تلقی میشود.
وی با بیان اینکه امروز اصفهان توانسته است با استفاده از ظرفیتهای موجود در ابعاد فرهنگی و مهندسی نظامی در سطح کشور به خوبی بدرخشد، گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون مهندسان اصفهانی با تکیه بر نام شهدا و استفاده ار ظرفیتهای اسلامی، پروژههای بسیاری را در اصفهان اجرا و راهاندازی کردهاند.
رحیم صفوی با اشاره به اینکه مسئولان اصفهانی برای اجرا و راهاندازی رینگ سوم ترافیکی تلاشهای بسیاری کردهاند، اظهار داشت: حلقه سوم ترافیکی اصفهان از مهمترین پروژههای ترافیکی در کشور تلقی میشود.
وی با تاکید بر اینکه دولتها با تفکرات خود در زمینههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی به شکلگری تمدن میپردازند، افزود: حلقه سوم ترافیکی اصفهان با 400 میلیارد تومان هزینه اجر ا و آزادسازی پس از 15 سال به بهرهبرداری میرسد.
رینگ سوم ترافیکی اصفهان بدون هیچ بودجه دولتی راهاندازی شده است
مشاور و دستیار عالی رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه این پروژه بدون برخورداری از هیچ بودجه دولتی و با استفاده از کمکهای مردمی اجرا و راهاندازی شده است، بیان داشت: اصفهان با برخورداری از ظرفیتهای مختلف نقش کلیدی در راستای تمدنسازی ایران دارد اما دولت نسبت به پرداخت حقوق اصفهان در راستای عمران و توسعه غافل است.
وی با اشاره به اینکه مسئولان باید با نگاه ویژه به اصفهان نگاه کنند، اضافه کرد: در حال حاضر دولت حقوق مردم اصفهان را در پروژههای عمرانی به صورت کامل نمیپردازد.
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