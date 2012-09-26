به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر معتمدی ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از 20 عنوان کتاب جدید وابسته به سپاه صاحبالزمان اظهار داشت: از دو سال پیش تاکنون نزدیک به ۸۵ عنوان کتاب را در قسمت نشر سپاه، منتشر شده که این تعداد کتاب در مقایسه با ۲۴ سال گذشته با رشد سه برابری مواجه بوده است.
وی افزود: با وجود همه اقداماتی که تابه حال در این زمینه انجام شده، هنوز در ابتدای راه هستیم و این اقدامات در مقابل حضور دهها هزار رزمندهاصفهانی در دوران دفاع مقدس، قطرهای در مقابل دریا است.
مسئول نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با اشاره به رونمایی از 20 عنوان کتاب سپاه گفت: کتابهای شاهد معبرها به نویسندگی مصطفی یاری، خاطرات تخریب از علی جانی، همسفران عشق(زندگینامه زنان شهید)، سه روایت از خیبر از جانمراد احمدی، سفرنامه آسمان رسول نظری، آوای سحر عباس رنجبری، شاهدان ماندگار عباس اسماعیلی، دیدهبان سلمان هاشمیان، محبوب جوانان ناهید پورزرین از جمله این کتابهاست.
وی ادامه داد: همچنین کتابهای در حال حاضر وقت استراحت نیست به نویسندگی احمد مدحی، گزارشی از زندگی من جانمراد احمدی، آخرین ناله تسبیح لیلا کریمیان، در مسیر روشنایی عبدالحمید امانی، بالی برای پرواز لیلا کریمیان، مثل قصهای لیلی اعظم زینلی، تا به سحر یادم کن لیلا کریمیان، نجوایی با برادر شهیدم جانمراد احمدی، به دیروز میروم که بیایی رضوان ابراهیمی از جدیدترین کتابهای سپاه است که در راه حفظ و شناساندن این جهاد مقدس به جوانان و نسل آتی تهیه شده است.
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