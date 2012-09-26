به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در جلسه کمیسیون دانشجویی استان قم که در دفتر معاونت فرهنگی حرم مطهر برگزار شد با اشاره به حوزه تبلیغات این مرکز گفت: ظرفیت‌های گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده کمیسیون دانشجویی قرار گیرد.



وی افزود: بخش اردویی، تورهای حرم‌گردی دانش‌آموزی را تدارک می‌بیند تا آنها علاوه بر زیارت مطالبی را در خصوص کریمه اهل بیت(ع) فرا می‌گیرند و اگر این طرح در مورد دانشجویان اجرا شود مباحث عمیق‌تری را می‌توان مطرح کرد.



جانشین معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با بیان اینکه دانش‌آموزانی که در حرم مطهر حضور پیدا می‌کنند، تمام قبور و جایگاه‌های زیارتی موجود در حرم مطهر و اطراف آن را زیارت می‌کنند، ابراز کرد: بازدید از موزه آستان مقدس و دیگر اماکن فرهنگی و مذهبی نیز در دستور کار این گروه های دانش آموزی قرار دارد.



وی ادامه داد: لازم است که دانشجویان حداقل یک نیم روز را مهمان حضرت معصومه(س) باشند و بر اساس امکانات موجود بهره لازم را داشته باشند.



حجت الاسلام حسینی خواستار افزایش ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی حرم مطهر با مشارکت کمیسیون دانشجویی استان قم شد و افزود: اداره خدمات فرهنگی علاوه بر بازدیدها، برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای مجاوران و زائران تدارک می‌بیند که دانشجویان نیز می‌توانند از آن ها استفاده کنند.



معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با بیان اینکه اداره زائران غیر ایرانی نیز در واحد تبلیغات این معاونت مشغول به فعالیت است گفت: این اداره خود شامل بخش‌های مختلفی بوده و سعی می‌کند محصولات فرهنگی را به زبان‌های خارجی در اختیار زائران دیگر کشورها قرار دهد به طوری که تریبون اعلام برنامه‌های حرم به سمت بین‌المللی شدن پیش می‌رود.



وی اظهار کرد: آستان مقدس حضرت معصومه(س) آمادگی جذب خادمان افتخاری در گرایش‌های تخصصی را دارد و هنرمندان و دیگر صاحبان اندیشه و مهارت می‌توانند از این ظرفیت بهره لازم را ببرند.



حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه اداره مراسم و محافل نیز فعالیت گسترده‌ای در زمینه برگزاری ویژه برنامه‌های مناسبتی دارد، عنوان داشت: دانشجویان استان قم می‌توانند به صورت انفرادی و گروهی از برنامه‌های در نظر گرفته شده در مناسبت‌های مختلف استفاده کنند که لازم است ساز و کار موجود در این زمینه هم فراهم شود.



معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) اضافه کرد: اداره مشاوره، پاسخگویی و ارشاد نیز به عنوان زیر مجموعه مدیریت تبلیغات اقدامات خوبی انجام می‌دهد که این مورد نیز می‌تواند ظرفیتی برای مشارکت دانشجویان باشد.



وی افزود: حوزه تعلیم و تربیت جزو عرصه‌هایی است که به تازگی مورد توجه قرار گرفته و فعالیت‌های زیادی همچون راه‌اندازی مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر را سامان‌دهی کرده است.



حجت الاسلام حسینی با اشاره به شرکت هزاران قرآن‌آموز در رشته‌های مختلف در مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: شعبه دوم این مرکز نیز در نزدیکی حرم افتتاح شده و این مجموعه می‌تواند مورد بهره‌برداری دانشجویان قرار گیرد زیرا اعتمادی که به حرم مطهر وجود دارد در مورد سایر مراکز خصوصی قرآن‌آموزی دیده نمی‌‌شود.



معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) از آغاز به کار مجتمع آموزشی کریمه اهل بیت(ع) در چند پایه تحصیلی دختران و پسران خبر داد و افزود: عملیات اجرایی احداث مجتمع آموزشی کریمه نیز به زودی آغاز خواهد شد ضمن اینکه ساختمان‌های آموزشی و قرآنی دیگری نیز یا مشغول به فعالیت هستند یا اینکه در دستور کار برای احداث قرار دارند.



محتوا محوری، رویکرد اصلی نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع)



مسئول تولید محتوای دهه کرامت با اشاره به این که نمایشگاه کریمه اهل بیت(س) گامی بلند در راستای محتوا بخشی به جشن های دهه کرامت است گفت: محتوا محوری رویکرد اصلی نمایشگاه کریمه اهل بیت(س) است.



حجت الاسلام محمدرضا طاهری با اشاره به آغاز فرآیند تولید محتوای غنی در این دهه، اظهار داشت: رویکرد امسال ستاد هماهنگی جشن های دهه کرامت با توجه به تولید مضامین علمی مناسب در این دهه شکل گرفته و تاکنون نتایج مناسبی در این زمینه به دست آمده است.



وی با بیان این که تا سال های پیش برپایی جشن های دهه کرامت تنها به برگزاری آیین های جشن‎ و سرور و حداکثر نام‏گذارهای پراکنده در روزهای این دهه اکتفا شده و کار محتوایی عمیقی در این زمینه صورت نگرفته بود عنوان کرد: امسال تلاش کردیم متناسب با نام گذاری این ایام، کار محتوایی عمیقی درترویج معارف امام رضا(ع) حضرت معصومه(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع) انجام و آن را در قالب محصولات متنوع به مخاطبان ارائه دهیم.



مسئول دفتر مطالعات فرهنگی آستان حضرت معصومه(ع) با اشاره به این که از سوی ستاد برگزاری جشن های دهه کرامت برای هر روز از این دهه که با عنوان خاصی مشخص شده، کتابچه‌ای حاوی محتوای مستند و قابل ارائه، تهیه شده است افزود: 11 مجموعه پوستر نمایشگاهی نیز پیش از آغاز دهه کرامت تدارک دیده شد که در اختیار نهادها و سازمان‌هایی مانند اوقاف و امور خیریه، بسیج، سازمان تبلیغات و... بر اساس ظرفیت خود از آن بهره خواهند برد.



گردهمایی هم‌نامان حضرت معصومه(س) برگزار شد



همزمان با دهه کرامت گردهمایی هم نامان حضرت فاطمه معصومه(س) در حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) برگزار شد.

این گردهمایی صبح چهارشنبه با حضور صدها نفر از هم نامان کریمه اهل بیت(س) در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر برگزار شد.



در این مراسم دریاباری استاد حوزه و دانشگاه به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به زندگی سراسر برکت حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: این بانوی بزرگوار بعد از وفاتشان نیز مبداء و منشاء برکات بسیاری بودند که سربلندی انقلاب و نظام اسلامی یکی از آن ها است.



وی بیان داشت: سبک زندگی ایشان، بخصوص در زمینه ولایت مداری و حمایت از امام زمان خودشان باید الگوی زنان و مردان جامعه قرار گیرد.



در ادامه این مراسم به 28 نفر از هم نامان حضرت فاطمه معصومه(س) جوایزی به قید قرعه اهداء شد.

