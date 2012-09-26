به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،محمود احمدی‌نژاد شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی در حاشیه سفر به نیویورک به منظور حضور در سازمان ملل در دیدار با رهبران ادیان ابراهیمی(ع) و گروه‌های اجتماعی آمریکا با طرح این پرسش که وجه اشتراک و دلیل گرد هم آمدن ما در این مکان چیست؟ گفت: وجه اشتراک همه ما این است که انسان هستیم و انسان مهمترین و والاترین موجود خلقت است.

رئیس ‌جمهور با بیان اینکه خداوند انسان را در دل خاک آفرید و از او خواست با تلاش، خود را تا خدا بالا کشد، افزود: خداوند هیچ محدودیتی برای کمال انسانی قرار نداد و اراده کرد تا انسان جلوه صفات او در زمین باشد و بر این پایه برای خود زندگی سعادتمند و سرشار از امنیت و آرامش ایجاد کند.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه خداوند برای رسیدن انسان‌ها به سعادت، پیامبران الهی را به یاری آنان فرستاد، اظهار داشت: خداوند علاوه بر پیامبران، عقل را نیز به عنوان پیامبر درونی به انسان‌ها عطا کرده است تا در مسیر رسیدن به سعادت تلاش کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دعوت به عدالت مهمترین دعوت همه پیامبران الهی بوده است، تصریح کرد: امروز ما به عنوان پیروان پیامبران وظیفه‌ای جز این نداریم که از آموزه‌های پیامبران پیروی کنیم چرا که راهی جز این برای رسیدن به سعادت وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صحبت های برخی از حاضران در این جلسه درباره مساله هسته‌ای ایران خاطر نشان کرد: مساله هسته‌ای ایران کاملاً سیاسی بوده که نه بعد فنی دارد و نه حقوقی و این بهانه را باید در چارچوب دشمنی تاریخی دولت‌های متوالی آمریکا علیه ایران بررسی کرد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی که بحث هسته‌ای ایران مطرح نبود، باز هم دشمنی آمریکا علیه ملت ایران وجود داشت، گفت: آمریکا می‌خواهد به خاورمیانه به عنوان کانون انرژی جهان مسلط باشد و ایران چنین اجازه‌ای را به او نخواهد داد و این دلیل اصلی عصبانیت آمریکا از ملت ایران است در غیر این صورت کسی که مخالف بمب اتمی است نباید خودش هزاران بمب اتمی ذخیره کند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران از موضع ضعف است، نه قدرت ادامه داد: از آنجا که برخی مسئولان در آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که دست و پای صهیونیست‌ها را جمع کنند سران رژیم صهیونیستی می‌خواهند با ماجراجویی و تهدید ایران، شرایط را به نفع خود تغییر دهند، اما موفق نخواهند شد.

احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه دنیا به سویی می‌رود که در آن رفتارهای تند، ناپسند شمرده می‌شوند، خاطر نشان کرد: در اقدام توهین‌آمیز اخیر علیه پیامبر اسلام(ص) که در آن فردی جاهل که گمان می‌کنم از صهیونیست‌ها بود که به جهت تحریک و ایجاد فرصت برای نجات صهیونیست‌ها مرتکب این اقدام توهین آمیز شد با اینکه هیچ‌کس این اقدام را مستقیماً مربوط به دولت آمریکا نمی‌داند اما همه اعتراضات معطوف به دولت آمریکا شد و این گواه آن است که عملکرد دولتمردان آمریکا غلط است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر امروز در هر کشوری از جمله آمریکا نظرسنجی کنیم خواهیم دید که اکثریت مردم مخالف صهیونیست‌ها بوده و قاطعانه، خواهان قطع حمایت از رژیم صهیونیستی خواهند شد.

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ نگرانی از تهدیدات رژیم صهیونیستی ندارد، خاطر نشان کرد: معتقدیم باید در برابر جنگ‌طلبان ایستاده، آنها را افشا کرده و اطلاعات درست در اختیار مردم قرار دهیم؛ اما عدم نگرانی ما متکی بر این باور است که صهیونیست‌ها در سراشیبی سقوط و اضمحلال هستند.

وی با بیان اینکه یکی از اشتباهات بزرگ دولت‌های متوالی آمریکا این است که به دنبال احیاء امپراطوری در جهان هستند، اظهار داشت: امروز دیگر دوران امپراطوری‌ها به سر آمده، در حالی که ایجاد امپراطوری باید متکی به یک اندیشه جامع و قوی باشد؛ اندیشه‌ای که امروز آمریکا به آن متکی است دیگر به پایان راه رسیده و در همه عرصه‌ها شکست خورده و هیچ روش جدیدی ندارد و تا امروز نیز با تکیه بر اسلحه پابرجا مانده است.

رئیس‌جمهور با ضدانسانی و ناجوانمردانه توصیف کردن سلاح‌های هسته‌ای تصریح کرد: اگر چه سلاح‌هایی که دولت آمریکا در اختیار دارد از بمب اتم بدتر هستند اما امروز معادلات جهانی و مطالبات انسانی به سمتی در حال حرکت هستند که دیگر قدرت سلاح در مناسبات بین‌المللی تعیین‌کننده نخواهد بود.

وی گفت: ملت ایران به نمایندگی از همه ملت‌ها در برابر زورگویی‌ها خواهد ایستاد و حتی یک قدم عقب‌نشینی نخواهد کرد.

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه نظام حاکم بر جهان امروز به پایان راه رسیده است، اضافه کرد: جهان نیازمند نظام جدیدی است، نظام جدیدی که متکی بر عدالت بوده به انسان‌ها احترام بگذارد و رفاه، صلح و امنیت را برای همه بخواهد و اینها همه فقط در سایه استقرار عدالت حاکم خواهد شد و عدالت نیز زمانی مستقر خواهد شد که همه برای برپایی آن تلاش کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه سازمان ملل برای اداره جمعی جهان ایجاد شد، اما امروز تصمیم‌گیری‌ها در این سازمان در اختیار چند کشور است، اظهار داشت: این سیستم تصمیم‌گیری فسادآور، ضدعدالت، ضدانسانیت و برخلاف برقراری امنیت است، در حالی که سازمان ملل باید شرایطی را برای مشارکت همگانی در اداره جهان فراهم آورد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه وضعیت دموکراسی در جهان امروز نیز به گونه‌ای شده است که دیگر توده‌های مردم در اداره کشورها تاثیری ندارد، تصریح کرد: در آمریکا از صد سال پیش دو حزب خاص قدرت را با یکدیگر دست به دست کردند و در سیستم انتخاباتی فعلی این کشور هیچ فرد مستقلی که واقعاً از دل مردم برخاسته باشد نمی‌تواند کاندیدای انتخابات شده و فرصت انتخابات آزاد برای مردم بیش از پیش محدود شده است.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: نظیر این شرایط در عرصه مدیریت جهان حاکم شده و هر جا جنگ، تبعیض و تحمیل به چشم می‌خورد؛ یکی از چند کشور قدرت‌طلب عضو دائم شورای امنیت در آن حضور دارند و کسی نیز نمی‌تواند از این وضع به جایی شکایت کند.

دکتر احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه باید به سوی استقرار نظمی جدید حرکت کنیم، افزود: نقش رهبران مذهبی در این عرصه بسیار مهم و تأثیرگذار است و همه کسانی که به خدا، عدالت و انسانیت ، مؤمن هستند باید اندیشه‌ها را به هم نزدیک کرده و دست در دست یکدیگر دهند تا عدالت را برپا کنند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه آینده متعلق به توده‌های مردم است، اظهار داشت: اگر همه اراده کنند که شرایط جهان تغییر کند این اتفاق دور از دسترس نخواهد بود، چرا که تغییرات بیرونی تابعی از تغییرات درونی انسان‌هاست و اگر انسان‌ها تصمیم بگیرند، شرایط را تغییر دهند محیط بیرونی تابع تصمیمات آنها خوهد بود.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا انسان‌های صالح در مراکز مدیریت جهان مستقر شوند، گفت: درست است که افراد مذهبی سنت‌های متفاوتی دارند، اما این تفاوت‌ها در سایه هدف بزرگتری که همانا استقرار عدالت است رنگ می‌بازد و روزی که انسان‌ها برای تحقق این هدف با یکدیگر متحد شوند دسترسی به آن بسیار سهل و نزدیک خواهد بود.

