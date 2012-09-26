کارگاه آموزشی سلامت مالی و مبارزه با فساد اداری در یاسوج برگزار شد

رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کارگاه در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری، شفاف سازی انجام فعالیتها، افزایش پاسخگویی، احقاق حق و احترام به ارباب رجوع در واحدها و شهرکهای صنعتی برگزار شده است.

وی برقراری نظام شایسته سالاری و بهبود فرهنگ عمومی و صنعتی و همچنین تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی پرسنل و کارکنان این شرکت را از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه دو روزه عنوان کرد.

رفیعی اظهار داشت: در این دوره آموزشی که سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار شد، عوامل اصلی فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن تشریح و نسبت به نظارت و ارزیابی در تامین سلامت و مقابله با فساد اداری تاکید شد.

وی یادآور شد: به شرکت کنندگان حاضر در این دوره آموزشی گواهینامه پایان دوره اعطا می شود.