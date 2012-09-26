به گزارش خبرنگار مهر، "گوران مت کوویچ" پس از شکست 2 بر یک عصر چهارشنبه تیمش برابر تیم فوتبال نوجوانان ایران در چارچوب رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا ضمن بیان این مطلب افزود: باید به هر دو تیم خصوصا تیم ایران تبریک بگویم. ایران تیم خوب و آماده ای دارد که شانس اول کسب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات است. آنها سطح بالایی دارند و می توانند در دیدارهای آینده هم موفق باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تصور می کردید بعد از زدن گل به ایران نتوانید به پیروزی برسید گفت: به هر حال تیمی که گل می خورد تمام تلاشش را می کند که گل خورده را جبران کند. ایران هم در این بازی تلاش کرد و توانست نتیجه را به سود خودش به پایان برساند.

وی با بیان اینکه برای نظر مربی عراق که گفته بود تیم دوم گروه اول را به راحتی شکست می دهد احترام قائل است در مورد صعود تیم ملی نوجوانان کویت به جام جهانی کویت گفت: اگر این اتفاق رخ بدهد برای فوتبال کویت فوق العاده خواهد بود. ما تمام تلاشمان را برای رسیدن به این مهم انجام خواهیم داد.