طرح میقات الرضا احیا کننده مبانی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه درهمایش ملی میقات الرضا در گلستان افزود: از سال 88 این طرح درگلستان توسط رئیس جمهور مطرح شد و از کارهای ارزشمندی است که آموزش صحیح زائران حرم رضوی را در اهداف خود دارد.

وی افزود: مقام معظم رهبری سه دلیل برای خصومت نظام سلطه نسبت به ایران اسلامی را عنوان کرده اند که اولین دلیل آن کار بزرگ سازندگی در کشور است که صورت گرفته و کشور تبدیل به یک کارگاه سازندگی شده است.

وی ادامه داد: الگو شدن انقلاب عظیم اسلامی ایران برای انقلاب های منطقه و خیزش بیداری اسلامی یک مشکل دیگر نظام سلطه با ایران است و آمریکا در حال حاضر خود را برای یک خاورمیانه جدید با محوریت انقلاب اسلامی ایران آماده می کند.

استاندارگلستان درادامه گفت:علت سوم شیطنت ها ی آمزیکانسبت به ایران ،احیای گفتمان انقلاب وزنده شدن شعارهای انقلاب است و آمریکا و نظام سلطه با احیای اصلی مبانی نظام سلطه مشکل دارد.

وی افزود: هر وقت مردم و مسئولان ما از مبانی و شعارهای انقلاب فاصله گرفته اند توفیقات ما در همه مسائل کشور کمتر بوده و هرگاه این نزدیکی مردم و مسئولان با مبانی و ارزش های اسلامی بیشتر باشد توفیقات ما هم بیشتر است.



