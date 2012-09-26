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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

قناعت:

طرح میقات الرضا احیا کننده مبانی انقلاب است

طرح میقات الرضا احیا کننده مبانی انقلاب است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: طرح میقات الرضا(ع) باعث می شود ما شاهد ایجاد فضای معنوی بیشتری در کشور باشیم، این طرح زنده کننده مبانی اصلی انقلاب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه درهمایش ملی میقات الرضا در گلستان افزود: از سال 88 این طرح درگلستان توسط رئیس جمهور مطرح شد و از کارهای ارزشمندی است که آموزش صحیح زائران حرم رضوی را در اهداف خود دارد.

وی افزود: مقام معظم رهبری سه دلیل برای خصومت نظام سلطه نسبت به ایران اسلامی را عنوان کرده اند که اولین دلیل آن کار بزرگ سازندگی در کشور است که صورت گرفته و کشور تبدیل به یک کارگاه سازندگی شده است.

وی ادامه داد: الگو شدن انقلاب عظیم اسلامی ایران برای انقلاب های منطقه و خیزش بیداری اسلامی یک مشکل دیگر نظام سلطه با ایران است و آمریکا در حال حاضر خود را برای یک خاورمیانه جدید با محوریت انقلاب اسلامی ایران آماده می کند.

استاندارگلستان درادامه گفت:علت سوم شیطنت ها ی آمزیکانسبت به ایران ،احیای گفتمان انقلاب وزنده شدن شعارهای انقلاب است و آمریکا و نظام سلطه با احیای اصلی مبانی نظام سلطه مشکل دارد.

وی افزود: هر وقت مردم و مسئولان ما از مبانی و شعارهای انقلاب فاصله گرفته اند توفیقات ما در همه مسائل کشور کمتر بوده و هرگاه این نزدیکی مردم و مسئولان با مبانی و ارزش های اسلامی بیشتر باشد توفیقات ما هم بیشتر است.
 
 

کد مطلب 1705826

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