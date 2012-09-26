هیچ دانش آموز اردبیلی در مقطع ابتدایی از تحصیل باز نمانده است

احمد محمودزاده ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم جشن عاطفه ها در مدارس اردبیل با اشاره به ماموریت آموزش و پرورش برای تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان تصریح کرد: آموزش و پرورش استان نیز در این راستا برنامه ریزی کرده است.

به گفته وی هم اکنون تمامی دانش آموزان ابتدایی استان را زیرپوشش قرار داده و برای زیرپوشش قراردادن دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان نیز برنامه ریزی می کند.

محمودزاده با بیان اینکه در حال برنامه ریزی برای پوشش تحصیلی 100 درصدی مدارس و دانش آموزان هستیم، افزود: در این راستا 10 پروژه را در دست انجام داریم تا بتوانیم تعداد دانش آموزان تحت پوشش تحصیلی در استان را افزایش دهیم.

وی با اشاره به تعداد دانش آموزان استان در سال تحصیلی 92-91 اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید 230 هزار دانش آموزان در مقاطع تحصیلی سه گانه و در دو هزار و 500 مدرسه مناطق 19 گانه آموزشی استان مشغول تعلیم و تربیت هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به ضرورت ایجاد مدارس خاص در استان اردبیل ادامه داد: 52 مدرسه خاص در استان طی سال تحصیلی جدید به مدارس استان افزوده شد که این مدارس شامل مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و مدارس قرآنی است که امسال به سیستم آموزشی استان اضافه شده اند.

