به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز متن نامه ای از فدراسیون جهانی کشتی فیلا در سایت فدراسیون کشتی کشورمان منتشر شد که طی آن عبداله چمن گلی به عنوان بهترین مربی کشتی فرنگی جهان در سال 2012 معرفی شده بود. این خبر به حدی باعث تعجب اهالی کشتی شد که بسیاری از جماعت گوش شکسته از یکدیگر می پرسیدند که معیار این انتخاب بی مقدمه و مشکوک چه بود!؟

عبداله چمن گلی به عنوان یکی از قهرمانان اسبق کشتی فرنگی و یک مربی بزرگ و زحمتکش مورد احترام جامعه کشتی است، اما وی در سالهای اخیر به موفقیت آنچنانی دست نیافته بود که این چنین از سوی فیلا به عنوان بهترین مربی کشتی فرنگی جهان انتخاب شود.

این در حالیست که چمن گلی و فرنگی کاران جوان تیم ایران چندی پیش با حضور نه چندان مقتدرانه خود در رقابتهای جهانی 2012 تایلند با کسب یک مدال نقره و دو برنز به عنوان چهامی دست یافتند. البته تیم ایران می توانست به راحتی در پایان این رقابتها بین یکی از سه تیم برتر جهان قرار گیرد، اما همین مربی منتخب (البته به زعم فیلا و شاید پیشنهاد فدراسیون کشتی) به دلیل عدم کنترل لازم بر خشم و اعتراض خود، توسط داوران با کارت قرمز روبرو و اخراج شد!

چمن گلی در دیدار یک چهارم نهایی وزن 55 کیلوگرم رقابتهای قهرمانی جوانان جهان به نحوه قضاوت نادرست دیدار مهرداد مردانی با حریف بلغار، شدیدا اعتراض کرد و این اعتراض تا جایی بالا گرفت که داوران این مسابقه چمن گلی را اخراج و مردانی را دیسکالیفه کردند.

نکته سوال برانگیز حکم اخیر چمن گلی از سوی فیلا اینجاست که چطور فدراسیون جهانی کشتی چنین مربی را به عنوان برترین مربی سال 2012 جهان برگزیده است. چطور این مربی که نتوانسته در حاشیه رقابتهای جهانی جوانان بر اعصاب خود کنترل کافی داشته باشد، امروز به عنوان برترین مربی سال انتخاب شود.

به هر حال کسب هر موفقیتی برای مربیان و ورزشکاران ایرانی، باعث غرور و افتخار تمام ایرانی هاست، اما به عقیده بسیاری از اهالی کشتی، صدور این حکم و انتشار این خبر نه تنها بسیار عجیب و غیر منتظره بوده، بلکه ممکن است با اهداف خاصی طرح ریزی و اجرایی شده باشد.

بد نیست به آن روی سکه این انتخاب و از همه مهمتر نوع انتشار این خبر توسط فدراسیون کشتی نیز بپردازیم. در شرایطی که بازگشت محمد بنا همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و این مربی بزرگ و استثنایی کشتی فرنگی ایران و جهان، بازگشت دوباره خود را به انتخابات مجمع و معرفی رئیس جدید فدراسیون گره خورده می داند، طبیعتا مسئولان فدراسیون هم بدنبال راهکار و شاید جایگزین احتمالی برای او هستند. پس چه کسی بهتر از چمن گلی که به تازگی برترین مربی جهان شده و بارها بطور مستقیم و غیر مستقیم به رسیدن به مدارج بالاتر در عرصه ملی چراغ سبز نشان داده است!

در همین رابطه یکی از نزدیکان محمد بنا نیز با تایید این فرضیه به خبرنگار مهر گفت: "مطمئنا با عدم بازگشت محمد بنا به عرصه مربیگری تیم ملی، فدراسیون کشتی با انتقادات زیادی روبرو خواهد شد و آقایان باید از هم اکنون به فکر چنین روزهایی پر فراز و نشیبی باشند. در نتیجه متولیان کشتی به هر عاملی متوصل خواهند شد تا از این انتقادات مصون بمانند.

از سویی دیگر چمن گلی هم گزینه ای بود که از مدتها مورد وثوق فدراسیون خطیب قرار داشت و می توانست به راحتی جایگزین محمد بنا شود. البته چمن گلی برای رسیدن به جایگاه محمد بنا، یک دهم افتخارات او را نیز ندارد، اما نامه اخیر فیلا و انتخاب چمن گلی به عنوان برترین مربی سال جهان می تواند توجیه خوبی برای حضور وی به جای محمد بنا در راس امور تیم ملی باشد."

به هر حال بلاتکلیفی کشتی فرنگی، بعد از پایان بازیهای المپیک لندن و بی خبری از محمد بنا و ابهام در همکاری مجدد مردانش با تیم ملی، فاصله این فرضیه تا حقیقت را به حداقل می رساند، چراکه رسول خادم و مربیان تیم ملی کشتی آزاد مدتهاست شاگردان خود را گردهم آورده اند، اما هنوز خبری از محمد بنا و آغاز اردوی فرنگی کاران نیست.