به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علیرضا تکیه‌ای با اشاره به حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام(ص) مبنی بر اینکه " این جاذبه را رسول خدا ایجاد کرده است که خدا دوست دارد هر کسی را که حسین دوست دارد" افزود: از اینرو تمام فعل و انفعالات ظاهری و باطنی که رنگ و بوی حسینی داشته باشد، مورد توجه و عنایت پروردگار متعال است، از جمله ساخت ضریح مطهر جدید حضرت ابا عبدالله(ع) . این موهبت الهی اگر چه پنج سال با تلاش و کوشش و زحمات شبانه روزی و حتی با پشت سرگذاشتن چالش هایی به انجام رسید، ولی در مقابل عظمت و شان حضرت سید الشهدا (ع) جای هیچ ادعایی نیست.



وی گفت: این امر در حالی است که هیئت امنای ضریح مطهر امام حسین(ع) بنا بر ارشادات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع بزرگوار تقلید، حداکثر مطالعات و مشورت‌ها را در خصوص اقلام ساخت این ضریح از پیکره، طلا، نقره، مس و تمام ملزومات آن انجام داد و از بهترین اقلام روز جهان به همراه استفاده از برترین های صاحب هنر در طراحی، قلم زنی، نجاری و منبت کاری استفاده کرده و تمام استعداد و توان خود را به کار گرفته است تا بتواند در حد وسع خودش به صورت شایسته آن را تقدیم خامس آل عبا (ع) بنماید.

سخنگوی هیئت امنای ساخت ضریح مطهر امام حسین‌(ع) افزود: جالب اینکه این معنویت و عنایت آسمانی در تمام مراحل ساخت این ضریح مطهر برای اعضای هیئت امنا مشهود و ملموس بود و ای کاش همین برکات و آثار معنوی به صورت کتابی مدون در اختیار عاشقان و ارادتمندان حضرت سید الشهدا (ع) قرار بگیرد.



وی ادامه داد: اکنون شیرینی پایان مراحل ساخت این ضریح مطهر با مراسم رونمایی از آن با حضور مسوولانی از کشورهای ایران و عراق صبح فردا پنج‌شنبه برگزار می‌شود و به صورت رسمی ضریح مطهر امام حسین(ع) به مقامات محترم عتبه مقدسه حسینی(ع) ارایه می‌شود.



تکیه‌ای اعلام کرد: با توجه به عشق، ارادت و علاقه عموم شیعیان به ساحت قدس حسینی(ع) مقرر شده است که درب کارگاه ضریح مطهر امام حسین(ع) واقع در قم، ابتدای بلوار محمد امین(ص)، شبستان مدرسه علمیه معصومیه(س) از روز یازدهم مهرماه جاری به مدت 15 روز صبح‌ها از ساعت 8 تا 12 و عصرها از ساعت 4 تا 8 برای عموم علاقمندان به منظور آخرین دیدار از این ضریح مطهر باز باشد.



وی درباره نحوه انتقال این ضریح مطهر به کربلا در عراق اظهار داشت: جزییات نحوه انتقال متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.



