ارز 2400 تومان هم مشتری ندارد/معاملات در بازار آزاد صوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی پس از جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگارانا فزود: احساس می کنم این نوع معاملات صوری است؛ بنابراین باید اجازه داد تا جلوتر برویم و این مسایل را بررسی کنیم.



وی بانک مرکزی را بانی تبدیل ارز به ریال دانست و گفت: براساس بند 7 قانون بودجه سال 91 شرکت ها و موسسات و دستگاه های دولتی موظفند ارزهای خود را با هماهنگی با بانک مرکزی تبدیل کنند.



حسینی ادامه داد: این درست است که صندوق توسعه ملی باید 23 درصد از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و مواد مرتبط را دریافت کند اما این تبدیل باید از طریق بانک مرکزی صورت گیرد.



وی افزود: شرکت نفت 14.5 درصد از درآمد حاصل از صادرات در حوزه نفت و میعانات را دریافت می کند و اگر نیاز باشد بخشی از آن را به ریال تبدیل کند، این کار باید از طریق بانک مرکزی صورت گیرد و سایر دستگاه ها هم باید به همین نحو عمل کنند اما ریال آن مربوط به بانک مرکزی یا خزانه نیست.



حسینی گفت: به طور نمونه 10 تا 20 میلیون دلاری که در مرکز مبادلات ارزی در چند روز گذشته فروخته شده، ریال آن مربوط به صاحب ارز است و مالک این پول دولت نیست که بتواند آن را یارانه بدهد و یا خرج چیزهای دیگر کند.



وی افزود: تاکنون دولت هیچ دلاری را بیش از یکهزار و 226 تومان نفروخته، ارزی که در مرکز مبادلات عرضه می شود از طریق بانک مرکزی صورت می گیرد و مالک آن کس دیگری است.



وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره میزان ذخایر ارزی گفت: اگر نشریه ای اعلام کرده که ایران مازاد دارد، روی دیگر این سکه آن است که ذخایر ارزی کشور افزایش یافته است.

افزایش چشمگیر ذخایر کالاهای اساسی



حسینی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش چشمگیر ذخایر کالاهای اساس افزود: این سیاست اتفاقی نبوده بلکه از ابتدای سال بر آن تاکید شده بود تا برای کالاهای اساسی تمهیدات لازم اندیشیده شود.



وی اضافه کرد: وزارت جهادکشاورزی برای خرید تضمینی و قیمت های مربوط به خرید تضمینی سال زراعی آینده به گونه ای که بتواند انگیزه کشت را در حوزه های مدنظر این وزارتخانه برای تامین مایحتاج عمومی ایجاد کند طرح هایی درنظر دارد که بررسی آن به جلسات بعدی واگذار شده است.



وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره اولویت های کالایی نیز گفت: در اولویت های یک و دو هیچ تردید و ابهامی نیست و این اولویت ها مربوط به موادغذایی، نهاده های خاص دامی و کشاورزی، دارو و نیازهای پایه دارویی است که تاکنون با ارز مرجع یکهزار و 220 تومان تامین شده است و از این به بعد هم به این ترتیب عمل خواهد شد.



حسینی افزود: در تصمیم اخیری که گرفته و اقدامات آن از دوشنبه گذشته در مرکز مبادلات ارز آغاز شد، فرض ما بر این بود که برای اولویت های سه، چهار و پنج در این بازار ارز تامین شود و طبیعی بود که با احتیاط رفتار شود؛ بنابراین همکاران ما در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن، تجارت در روز اول عرضه ارز در این مرکز به اولویت سه اجازه دسترسی به این بازار را دادند اما باتوجه به حجم کم تقاضا در مقایسه با عرضه، در روزهای بعد این عرضه برای اولویت های چهار و پنج نیز انجام شد.



وی گفت: سیاست ما درخصوص ارز همان سیاست عرضه در بازار بانکی است و آن را ادامه خواهیم داد، البته این بازار روزهای آغازین را پشت سر می گذارد و روز اول به رغم اینکه بانک مرکزی میزان قابل توجهی ارز برای عرضه در این بازار تدارک دیده بود، تقریبا ارز دو هزار و 404 تومانی مشتری نداشت.



حسینی افزود: به همین دلیل در روز بعد یک تا دو درصد قیمت ارز کاهش پیدا کرد و اطلاعاتی که دیروز از بانک مرکزی گرفتیم، حکایت از این داشت که معامله صورت گرفته در مقایسه با عرضه صورت گرفته بسیار پایین بوده است، یعنی عددی که برای روزهای اول این بازار تدارک دیده شده بود، میلیاردی بود اما مجموع کل معامله 10 تا 20 میلیون دلار بود.



سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این بازار نشان داد که ظرفیت خوبی برای پوشش نیازها در آن وجود دارد، البته قیمت هایی که در گوشه و کنار در مورد ارز مطرح می شود، قابل تامل است که بررسی ها در این باره در دست اجراست.



حسینی افزود: ما این بازار را تداوم می دهیم و تنوع می بخشیم و بانک مرکزی با استفاده از این بازار عرضه شفاف ارز را ادامه خواهد داد که در آن مردم می توانند قیمتها را ببینند و بدانند خریدار آن چه کسی بوده است البته اگر جایی لازم باشد طبقه بندی در این بازار صورت خواهد گرفت.