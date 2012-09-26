  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

محمدی خبر داد:

افتتاح اولین هتل آپارتمان با انرژی خورشیدی در تبریز

افتتاح اولین هتل آپارتمان با انرژی خورشیدی در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از افتتاح اولین هتل آپارتمان با انرژی خورشیدی طی یک ماه آینده در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی امروز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری در سالن 9 دی گفت: اهتمام و شعار روز جهانی توریسم و هفته گردشگری در ایران ، توسعه انرژی پایدار و ارتقاء توسعه پایدار است.

وی افزود: صنعت و تکنولوژی کشور با استفاده از نیروهای انسانی متخصص و اطلاعات نرم افزاری خود به سمت تولید انرژی تجدید پذیر مانند انرژی های آبی ،بادی و حذف تولید انرژی فسیلی از صنعت هایی مانند هواپیماسازی ، خودرو سازی و اخیرا در صنعت گردشگری موثر خواهد بود.

محمدی اظهار داشت: تولید و استفاده از انرژی تجدید پذیردر صنعت گردشگری و ساخت اینگونه هتل ها که تمام انرژی مصرفی خود را تامین می نماید، ایران را تبدیل به قطب حفاظت زیست محیطی و گردشگری در جهان می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ضمن اشاره به افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی برای توسعه گردشگری دربخش خصوصی و دولتی گفت: طی چهار سال اخیر حدود هزار و 100میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری شده است.

محمدی ادامه داد: بالای 50 درصد این سرمایه گذاری ها مربوط به استان آذربایجان شرقی در بخش هایی مانند حمل و نقل هوایی ریلی، جاده ای و مراکز اقامتی و گردشگری می شود.

وی با بیان اینکه در هفته گردشگری 18مرکز اقامتی در استان افتتاح خواهد شد تصریح کرد: طبق آمار اداره گذرنامه و گمرک در چهار ماه اول امسال استان آذربایجان شرقی میزبان حدود سیصد و 10هزار نفر گردشگر خارجی تا امروز است.

کد مطلب 1705835

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه