افتتاح اولین هتل آپارتمان با انرژی خورشیدی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی امروز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری در سالن 9 دی گفت: اهتمام و شعار روز جهانی توریسم و هفته گردشگری در ایران ، توسعه انرژی پایدار و ارتقاء توسعه پایدار است.

وی افزود: صنعت و تکنولوژی کشور با استفاده از نیروهای انسانی متخصص و اطلاعات نرم افزاری خود به سمت تولید انرژی تجدید پذیر مانند انرژی های آبی ،بادی و حذف تولید انرژی فسیلی از صنعت هایی مانند هواپیماسازی ، خودرو سازی و اخیرا در صنعت گردشگری موثر خواهد بود.

محمدی اظهار داشت: تولید و استفاده از انرژی تجدید پذیردر صنعت گردشگری و ساخت اینگونه هتل ها که تمام انرژی مصرفی خود را تامین می نماید، ایران را تبدیل به قطب حفاظت زیست محیطی و گردشگری در جهان می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ضمن اشاره به افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی برای توسعه گردشگری دربخش خصوصی و دولتی گفت: طی چهار سال اخیر حدود هزار و 100میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری شده است.

محمدی ادامه داد: بالای 50 درصد این سرمایه گذاری ها مربوط به استان آذربایجان شرقی در بخش هایی مانند حمل و نقل هوایی ریلی، جاده ای و مراکز اقامتی و گردشگری می شود.

وی با بیان اینکه در هفته گردشگری 18مرکز اقامتی در استان افتتاح خواهد شد تصریح کرد: طبق آمار اداره گذرنامه و گمرک در چهار ماه اول امسال استان آذربایجان شرقی میزبان حدود سیصد و 10هزار نفر گردشگر خارجی تا امروز است.