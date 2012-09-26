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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

کاروان خدام و پرچم آستان مقدس رضوی وارد ملایر شد

کاروان خدام و پرچم آستان مقدس رضوی وارد ملایر شد

همدان - خبرگزاری مهر: کاروان خادمان امام رضا(ع) به همراه پرچم آستان قدس رضوی در میان استقبال پرشکوه مردم شهر ملایر وارد این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم استقبال که ظهر چهارشنبه برگزار شد، حجت الاسلام سید حسن فاضلیان امام جمعه ملایر و جمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند.

کاروان پس از استقبال مردمی وارد مسجد فاطمیه شهر ملایر شد و جشن میلاد امام رضا(ع) با حضور مردم و خادمان امام رضا برگزار شد.

در حین برگزاری این جشن حال و هوای شور و شادی رضوی در فضای مسجد پر و مسجد فاطمیه آکنده از شور عشق به ولایت و امام رضا(ع) شد.

گفتنی است پس از مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) کاروان خادمان و مردم مشتاق، پیاده به سوی گلزار شهدای ملایر حرکت کردند.

کد مطلب 1705837

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