کاروان خدام و پرچم آستان مقدس رضوی وارد ملایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم استقبال که ظهر چهارشنبه برگزار شد، حجت الاسلام سید حسن فاضلیان امام جمعه ملایر و جمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند.

کاروان پس از استقبال مردمی وارد مسجد فاطمیه شهر ملایر شد و جشن میلاد امام رضا(ع) با حضور مردم و خادمان امام رضا برگزار شد.

در حین برگزاری این جشن حال و هوای شور و شادی رضوی در فضای مسجد پر و مسجد فاطمیه آکنده از شور عشق به ولایت و امام رضا(ع) شد.

گفتنی است پس از مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) کاروان خادمان و مردم مشتاق، پیاده به سوی گلزار شهدای ملایر حرکت کردند.