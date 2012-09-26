دستگیری عوامل قتل صرافی اردبیل/ مهره اصلی دستگیر نشده است

ابراهیم کریمخانی ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست خبری خود با اصحاب رسانه استان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات انجام شده برای دستگیری عاملان قتل در صرافی اردبیل گفت: هم اکنون چند نفر از عوامل قتل دستگیری شده و تا چند روز آینده مهره اصلی نیز دستگیر و انگیزه قتل به مردم اطلاع رسانی می شود.

وی با اشاره به میزان سرقت از صرافی اردبیل اضافه کرد: اگر میزان ارز را به ریال حساب کنیم این رقم حدود 950 میلیون بوده که با حساب از طریق بازار آزاد این مبلغ به یک میلیارد و 900 میلیون ریال می رسد.

کریمخانی در پاسخ به عدم اطلاع رسانی و تعامل دستگاه پلیس با خبرنگاران استان در زمینه انتشار اخبار این قتل تصریح کرد: در چنین مواقعی از دیدگاه خبرنگاران جرمی اتفاق افتاده اما از نظر پلیس عملیات امنیتی انجام شده و پلیس در پی عملیات و اقدامات اولیه برای دستگیری قاتل یا قاتلان است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران باید مسائل امنیتی را مراعات کنند، افزود: خبرنگاران هم سنگران پلیس هستند به همین جهت پلیس برای تعامل با خبرنگاران استان برنامه ریزی می کند تا بیشتر با هم همکاری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز شنبه یکم مهر سارقان مسلح به سلاح گرم به صرافی آریانا واقع در خیابان شیخ صفی اردبیل حمله و با قتل شاگرد مغازه مقادیری از ارزهای این صرافی را به سرقت برده اند.

