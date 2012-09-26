واحدهای فولاد در اولویت اول صنعت فارس قرار داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه الله جعفری ظهر چهار شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی اعضای ستاد هم خانواده صنعت، معدن و تجارت استان فارس در جمع خبرنگاران افزود: استان فارس مراحل صنعتی شدن را به خوبی در حال طی کردن است و در این راستا باید به توسعه و راه اندازی مراکز فولاد نیز توجه ای خاص داشت.

وی تاکید کرد: از جمله مراکز فولاد در استان فارس "فولاد پاسارگاد" است که بخش ذوب آن به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

رئیس فولاد کشور تصریح کرد: فولاد نی ریز نیز از جمله مراکزی است که بخش احیا آن تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال جاری و یا شش ماه نخست سال آینده افتتاح خواهد شد.

جعفری با اشاره به اینکه استان فارس از پتانسیل های بالایی در بخش های مختلف صنعت برخوردار است، یادآور شد: واحد های صنعتی فارس قابل توجه است که در این راستا باید به فکر رفع مشکلات آنها باشیم.

معاون معین استان فارس در ادامه سخنان در خصوص وضعیت معدنی استان نیز تصریح کرد: از دیگر پتانسیل های این استان بحث معادن است که اگر این موارد مورد توجه قرار داده شود به طور حتم صنایع معدنی در بحث ارزش افزوده کمک شایانی به اقتصاد استان خواهد کرد و حاشیه سود مناسبی برای برداشت کنندگان خواهد داشت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فرآوری معدن در صنعت صورت می گیرد و در توسعه استان نیز تاثیر گذار است باید در پی جویی معادن، کاری اساسی انجام شود.

تسهیلات صندوق توسعه ملی کمکی برای صنعت

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص کمک به واحد های صنعتی استان تاکید کرد: مشکلات مربوط به سرمایه در گردش باید برطرف شود که در این راستا ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی کمک شایانی به این بخش خواهد کرد.

جعفری تصریح کرد: اعتبارات صندوق توسعه ملی تنها به استان فارس تعلق ندارد بلکه به تمامی استانها کشور مربوط می شود و در این راستا استان فارس نیز می تواند از این اعتبارات استفاده کند.

وی افزود: برخی از واحد های صنعتی از قبل برای دریافت تسهیلات معرفی شده بودن که در این میان اگر واحد های دیگری نیز چنین درخواستی داشته باشند باید از طریق استان نام این واحد ها اعلام شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: به طور حتم برای پرداخت تسهیلات از این صندوق میزان مشخص شده اما برای هر استان هیچگونه رقمی مشخص نشده است.